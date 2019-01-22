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孫芸芸挺MM6爆孫怡台灣當美國　出門沒穿胸罩「全家最愛露」

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▲孫芸芸、孫怡出席MM6微風南山開幕活動。（影／MM6提供、記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

微風南山獨家品牌MM6今（1／22）舉辦開幕記者會，老闆娘孫芸芸與堂妹孫怡同台力捧自家人。孫怡認為兩人在穿著上都有「小小的突破」，並透露約20年前就是Maison Margiela副線品牌MM6的粉絲，以前很常穿，且孫芸芸還是因為孫怡的關係才認識這個品牌。

▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供）

▲孫芸芸、孫怡同台支持微風自家引進的MM6。（圖／品牌提供）

孫怡穿解構西裝背心搭配Legging出場，叛逆個性又放送為性感，孫芸芸當場爆料孫怡根本是「全家最愛露」，孫怡也坦言：「我滿愛露，也不介意露，很敢露只是都沒人給機會，其實我沒有什麼不敢的事情。」更說自己現在已經「很收斂」，因為在LA常住15年，在美國時常不穿胸罩就外出。

「根本把台灣當美國在生活」，孫怡說：「剛回台灣的時候常常沒穿胸罩或穿無襯胸罩出門，但總是被路人問『你是不是忘記穿胸罩』，後來因為不想再被問，才乖乖守規矩。」一旁的孫芸芸聽到立刻調侃她：「委屈妳了！」

▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供）

▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供）

▲孫怡被孫芸芸爆料超愛露，但透露最近胖了3公斤，有點不想露。（圖／品牌提供）

法國精品Maison Margiela副線品牌MM6，台灣首店進駐微風南山，整間店用錫箔紙裝飾，從天花板延伸到地板，以2018秋冬銀色系列為靈感打造未來感的實驗性空間，頗具超現實風格。

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開幕這天，MM6也在店內舉行早春系列動態女裝秀，以60、70年代的制服元素為靈感，放大比例，比如說超寬版的水手服、學生制服等，少女氣息之中又貫穿Maison Margiela解構主義的經典精神。

▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供） ▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供）

▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供） ▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供）

▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供） ▲▼微風南山MM6開幕。（圖／MM6提供）

▲MM6早春系列女裝，放大許多制服細節。（圖／品牌提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

MM6, 微風南山, 孫怡, 孫芸芸, 時尚穿搭
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