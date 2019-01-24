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《玩具總動員》粉絲必收藏！披薩星球火箭包太可愛　天天揹著它出門炫耀

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▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

編輯／Ping　圖／翻攝自disney.co.jp

迪士尼商店又帶來全新的周邊商品啦，這次居然與《玩具總動員》裡的披薩星球與艾爾玩具城合作，推出罕見的周邊商品，身為《玩具總動員》粉，怎麼可以不收藏這麼特別的系列～

▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

《玩具總動員》－披薩星球

＃披薩星球外送人員的帽子，日幣2,052円（含稅）

其實有在Follow迪士尼商店的人應該都會發現，迪士尼商店近期只要有推出搭配單品，外型都不太像以往的可愛風格，而是走向潮流，使每個人都能配戴與穿搭，像是之前與FILA的聯名，以及這次要介紹的這款帽子。

這款披薩星球外送帽，整體為牛仔布材質，加上紅底白字的Pizza Planet（披薩星球）標誌，在黑色的帽子上更突出、更時尚，是一款男女都能搭配的日常單品。

▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

＃披薩星球火箭造型背包，日幣3,888円，（含稅）

還記得在巴斯與胡迪到披薩星球後，兩人爬進火箭造型的夾娃娃機裡，在那遇見了又呆又可愛的三眼怪～

這款背包就是以那台夾娃娃機為造型，與電影裡的一模一樣，就連三眼怪也被做成扣環。整體以透明的材質為設計，其他細節則是採用仿金屬感的布料，透明系搭配閃閃發光的金屬質感，背起來肯定很潮。

▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

《玩具總動員》2－艾爾玩具城

＃艾爾玩具城標誌手提包，日幣3,024円（含稅）

看到上一張照片應該就可以知道，這款包包上的AL'S TOY BARN是指什麼了吧～沒錯！就是艾爾玩具城的招牌，雖然說是壞蛋艾爾的名字，但放在包包上後，卻變成可愛又休閒的手提包了。

▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

＃艾爾的工作證徽章，日幣1,620円（含稅）

如此少見的艾爾周邊商品，或許只有這次可以看到！如果你是玩具總動員迷，那麼這款艾爾的工作證徽章不收集怎麼行啦。

▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

▲迪士尼商店。（圖／翻攝自官方網站）

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關鍵字：

玩具總動員, 迪士尼, 迪士尼商店, 商店, 新品
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