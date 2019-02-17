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Pinterest預測2019美妝趨勢　銀灰色調的紫丁香髮大熱門、光澤感妝容最流行

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沒靈感的時候你都上哪找？相信有很多人的答案都是「Pinterest」！作為創意人們的繆思網站，Pinterest也在歲末透過使用者搜尋次數進行數據分析，來預測2019的美容流行趨勢，經過計算後的Top9清單可都有「百萬搜尋」擔保！

01.銀灰髮色

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

帶灰調的髮色近幾年都挺受青睞，也成為眾多女孩們的指定款，其中在Pinterest上最熱門的就是「Lilac」紫丁香色，有別於紫色常給人穩重、內斂的印象，摻點銀、灰色調反倒有種鬼靈精怪的氣質。

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

大勢女團Red Velvet的當家門面Irene也曾嘗試過Lilac色，只能說Irene的神顏，沒有駕馭不了的髮色！

02.光澤感

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

妝容上帶點「光澤感」將是明年的重點之一，從皮膚質感、眼影到唇彩都可以加點小巧思。台灣濕熱的天氣讓許多「中東油田」完全不敢嘗試光澤感底妝，也許妳可以用「眼影蜜」、「透明唇蜜」嘗試光澤元素。

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

美國品牌「Glossier」以清新自然的形象擄獲女孩們的心，其中唇彩產品「Lip Gloss」更是許多人的心頭好，製造光澤感的秘密武器！

03.液態去角質產品

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

想要肌膚透亮，就得讓毛孔呼吸。總覺得去角質得搓出細屑才代表髒東西代謝了嗎？總覺得磨砂產品才能去除老廢角質嗎？2019該是妳打破迷思的開始，液態質地能減少對肌膚的拉扯，也能更溫和地帶走毛孔髒污。

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

加拿大平價品牌The Ordinary可以作為妳的入門款，「水楊酸」及「菸鹼胺」都能達到毛孔淨化的效果。

04.Thayer’s 金縷梅化妝水

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

金縷梅以保濕、舒緩功效著稱，一直是保養品中備受喜愛的配方。但Pinterest發現，大家特別關注美國品牌「Thayers」的金縷梅化妝水，它更是Amazon上的化妝水銷售冠軍！Thayers金縷梅化妝水系列提供黃瓜、薰衣草、玫瑰花瓣等不同香味讓妳選擇。

05.瀏海

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

相信歲末韓妞一股「氧氣瀏海」風潮，讓大家都對這趨勢不陌生了，別以為這潮流只停留在亞洲，就連以歐美使用者為主的Pinterest，搜尋次數也大大上升了51%！

06.杏仁甲彩

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

不僅有新技術可以嘗試，甲彩的款式在2019也將有更多選擇。試著將指甲修成「杏仁」形狀，可愛中又帶點摩登感。

07.大膽唇色

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

今年唇色以乾燥玫瑰、土色當道，也許明年該試試新花樣了。Pinterest數據顯示，搜尋「顯眼唇色」（Stand out lipcolor）的次數大大提升了467%，看來領完年終和壓歲錢，該入手些之前不敢嘗試的唇色了吧？簡單的眼妝配上鮮豔的唇彩也許會是2019的妝容趨勢！

08.自然睫毛滋養

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

睫毛是許多女孩的妝容重點，除了上睫毛膏以外，妳有沒有想過「保養」睫毛呢？數據顯示有越來越多人注重「睫毛滋養」，利用蘆薈、葡萄籽油等自然配方來增長睫毛。

09.粉末甲彩新技術

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

「Dip power」粉末狀甲彩打破傳統液態指甲油型態，這項新技術在歐美討論度極高，究竟兩者有何區別？紐約指甲彩繪專家Harli G來替你解惑～Dip powder製作過程相對簡單快速，且不需照光療燈，但她認為用液態指甲油彩繪的效果看上去會比較自然。

▲▼Pinterest預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行（圖／bella儂儂提供）

指甲油控對「O.P.I」肯定都不陌生，如果想嘗試粉末甲彩但又怕踩雷，可以入手品牌推出的「Powder Perfection」系列，O.P.I 的好口碑不會讓妳失望。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

趨勢, 2019流行, 氧氣瀏海, 染髮, Bella, 儂儂
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