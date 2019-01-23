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梁洛施受邀來台挺Georg Jensen　心念「私人行程」賣笑拒受訪

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▲梁洛施受邀來台北出席Georg Jensen Men’s旅行概念店開幕記者會。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

港星梁洛施2007年和香港首富李嘉誠的么子李澤楷交往生子，男方身家高達台幣1340億元，她雖為他生下3子，最後卻分手斷開千億豪門，近期她積極復出，她今（1／23）來台為全球首間Georg Jensen Men’s旅行概念店開幕活動站台，清瘦現身，狀態調整的不錯。

▲▼梁洛施出席全球首間GEORG JENSEN旅行概念店開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

▲梁洛施受邀來台北出席Georg Jensen Men’s旅行概念店開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

梁洛施表示：「很高興又看到台北的大家，最近有新電影即將開拍，粉絲們可以期待一下。」她透露：「有很多角色沒嘗試過，所以一直都在收劇本，希望能遇到有挑戰的角色。」她也自招「愛唱歌」，但出唱片壓力太大了，所以發夢有一天能為主演電影唱主題曲。不過受邀來台北，她卻隻字未提品牌，以「私人行程」為由，賣笑不給訪，僅讓主持人QA問答。

▲▼梁洛施出席全球首間GEORG JENSEN旅行概念店開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼梁洛施出席全球首間GEORG JENSEN旅行概念店開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

▲梁洛施生完3子後，狀態很好，顯得清瘦。（圖／記者張一中攝）

最近因工作常當空中飛人，梁洛施表示喜愛「簡單」、「實用」的包款，與北歐風格的Georg Jensen Men’s的風格很合拍。

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Georg Jensen Men’s旅行概念店承襲丹麥品牌的北歐簡約風格，店裝用木紋地板、大理石紋等元素，營造出北歐自然氛圍，並以「Journey of Infinity 無盡的旅程」為主題，推出全新包袋系列與行李箱等旅行用品。

▲▼梁洛施出席全球首間GEORG JENSEN旅行概念店開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼梁洛施出席全球首間GEORG JENSEN旅行概念店開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼梁洛施出席全球首間GEORG JENSEN旅行概念店開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Georg Jensen Men’s全球首間旅行概念店開在微風南山。（圖／記者張一中攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

梁洛施, 時尚穿搭, Georg Jensen Men’s, Georg Jensen
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