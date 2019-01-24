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炎亞綸、錦榮穿成套西裝看秀比帥　白襯衫當內搭各有男人味

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▲錦榮、炎亞綸。（圖／品牌提供）

編輯／JJ　圖／品牌提供、翻攝自IG@christiandada_official

時尚盛事巴黎男裝周告一段落，台灣也有許多藝人受邀盛裝前往參加，男星炎亞綸與錦榮日前一起到了CHRISTIAN DADA 2019秋冬大秀會場看秀，兩人不約而同都穿上了成套西裝與白襯衫，素面與花紋各有不同風味，你們覺得誰比較帥呢？

▲錦榮、炎亞綸男裝週看秀。（圖／品牌提供）

錦榮的模特兒身材，是絕對能把服裝的時尚感撐起來的，他身上穿的黑白印刷西裝外套（售價NT＄36,000）與同系列長褲（售價NT＄24,000），內搭的印花白襯衫（售價NT＄11,000），正是CHRISTIAN DADA 2019的春夏款服裝，把袖子挽起來的模樣非常帥氣！此黑白印刷設計是本季CHRISTIAN DADA非常重要的元素之一。

▲錦榮、炎亞綸男裝週看秀。（圖／品牌提供）

▲錦榮、炎亞綸男裝週看秀。（圖／品牌提供）

炎亞綸則是穿上了素面的淺藍色雙排扣西裝外套與長褲（售價NT＄12,500），開心的與設計師Masanori Morikawa合照，內搭文字印花的標語白襯衫，也同樣是CHRISTIAN DADA 2019春夏的款式，搭配上黑色休閒鞋，讓整體的西裝不會太過死板生硬，增添了一些活潑感。

▲錦榮、炎亞綸男裝週看秀。（圖／品牌提供）

去年6月時的春夏時裝周上，模特也曾穿著這兩套西裝上台走秀，不一樣的是兩人不約而同都內搭了一件白襯衫，駕馭得很不錯。

▲christiandada 。（圖／翻攝自Christiandada IG）

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關鍵字：

巴黎時裝周, 巴黎男裝周, 錦榮, 炎亞綸, CHRISTIAN DADA
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