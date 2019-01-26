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不用特別帥，呆萌也可愛！書卷系男友的5大好處

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@skawngur、@bn_sj2013、@jichangwook、《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

雖然陽光帥氣又幽默風趣的男子的確很迷人，也是許多女孩的理想型，但是有沒有想過，看看一旁默默讀書的書卷系男子呢？與一般多愁善感的文青不同，書卷系男孩不過是喜歡看書，有點博學多聞，處事有些低調，不是很帥但是蠻可愛的那種大男孩，那麼跟這種男生在一起有什麼好處呢？

＃生活知識王

女孩們不免的生活上有些事還是笨手笨腳的，不會的事只要問他，基本上他都不會說：「不知道」，就算真的不知道也有能力可以找出辦法，比如說：手邊沒有開瓶器怎麼辦？電視怪怪的怎麼辦？生活上的小問題只要有他在就不用擔心。

▲戴眼鏡。（圖／翻攝自IG）

＃習慣保持低調

有些大概是從學生時代起，就習慣下課時也坐在位子上讀書，所以在班上不是活躍的那一群，總是很低調，所以女孩們就不用擔心他會在外頭到處拋光露面。

▲戴眼鏡。（圖／翻攝自IG）

＃對你總是砰然心跳

因為平常習慣低調的關係，所以跟女生也比較少互動，在跟你相處的時候就更容易臉紅心跳，很容易害羞、很可愛，而且也會特別尊重女生。

▲戴眼鏡。（圖／翻攝自IG）

＃遇到問題時總是能提供解決方案

女孩們的心上總是會有幾個難解麻煩，只要和他傾訴，他就會以客觀又以你為出發點的角度去尋找解決辦法，列出幾個方案給你選擇，突破你的盲點。

▲戴眼鏡。（圖／翻攝自IG）

＃說不完的故事

古人說：「讀萬卷書，行萬里路」，和他聊天總會有說不完的話題，因為他讀過太多文字、故事，所以有數不清的事蹟可以跟你分享。

▲戴眼鏡。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

感情, 男女, 戴眼鏡, 書卷系
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