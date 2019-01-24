李毓芬耍帥就靠鸚鵡鏤空襯衫　自招大愛「輕薄衫」

▲李毓芬搶先穿FENDI春夏新裝。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

李毓芬受邀擔任FENDI 2019春夏系列預覽會嘉賓，她搶先示範3套新裝，自稱本來就是FENDI粉絲，FF Logo的設計也很喜歡，透露平常特別喜歡「輕薄」的春夏衣服，但卻對春夏的單車褲有點卻步，因為「應該要狀態好的時候才能穿」，她笑言：「夏天吧！」

▲李毓芬穿早春系列襯衫（NT$32,900）、長裙（NT$63,900）、Peekboo XS鑲星包（NT$130,000）、黃色高跟鞋（NT$30,500）、耳環（NT$18,900），她稱喜歡輕薄造型但不敢嘗試單車褲。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）



私服穿搭不以女人味為主打，李毓芬反而喜歡中性一點的帥氣造型，對於以都會叢林主題大嘴鸚鵡印花鏤空襯衫特別有印象，因為兩側設計巨大口袋，造型中性，再搭上百褶裙，很有衝突美感，特別是手上又拎著春夏主打的Baguette大包，整體更加帥氣。

▲春夏系列大嘴鸚鵡鏤空襯衫（NT$109,900）、百褶裙（NT$37,500）、白色Baguette（NT$100,000）、高跟鞋（NT$34,900）、耳環（NT$23,400）。（圖／記者湯興漢攝）



一直以二元性衝突美感為核心，FENDI本季女裝用了許多陰柔與陽剛的設計元素，撞擊出新火花，剛好與李毓芬喜愛的風格很合拍，第一套格紋西裝搭配格紋褲裙，她認為：「中性又很有氣質，溫柔典雅加上中性風格，滿喜歡的。」

▲李毓芬喜歡剛柔並濟的服裝風格。（圖／記者湯興漢攝）



早春系列西裝面料搭配柔美的百褶裙、西裝面料搭配女性化的細版腰帶、不對稱的開衩百褶裙上加上男士領帶風格的圖案設計，男裝與女裝元素融為一體，讓女人魅力昇華。春夏系列則以都會叢林為主題，加入大嘴鸚鵡、植物等元素，並用大地色系，沙色、干邑褐、鼠尾草綠形塑嫵媚活力風格。

▲早春系列以淡彩色系為主，春夏系列以都會叢林為主題。（圖／品牌提供）



負責男裝與配件設計的創意總監Silvia Venturini Fendi則在配件中加入許多實用功能，包括DeFender防雨包套、可更換式提把、口袋，並做成工具腰帶的造型，可以放手機也能放零錢。

▲春夏系列的工具腰帶超實用，可放零錢也能放手機。（圖／品牌提供）



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90年代的經典Baguette包款強勢回歸，用浮雕的FF Logo設計再次登場，用以往沒有的大尺寸設計現蹤，大包控粉絲們絕對要鎖定。

▲水藍色Baguette（NT$84,900）、黑色造型腰包（NT$48,500）。（圖／品牌提供）