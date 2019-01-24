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簡嫚書穿女神洋裝跑LV趴　嘆「沒露曲線」太可惜

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記者張妤瑄／台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）今晚（1／24）在南山廣場藝文中心舉辦2019春夏系列發表酒會，現場星光熠熠，簡嫚書、温貞菱、盧南君、謝佳見、張軒睿等人現身跑趴。簡嫚書穿著一襲白色百褶洋裝現身，渾身散發女神氣質，她也自誇「散發光芒，有陽光的感覺」。

▲▼LOUIS VUITTON路易威登春夏系列酒會。（圖／記者張妤瑄攝）

▲簡嫚書認為今日穿搭渾身散發光芒。（圖／記者張妤瑄攝）

簡嫚書升格當媽一年，穿著白色長洋出席跑趴仍充滿女神氣質，受訪時問她會不會特別在意「穿著要有少女感」，她表示：「不會特別注意，倒是產後健身有訓練臀部與腿部線條，想穿能展示線條的服裝。」不過今天全身包緊緊，沒辦法展示線條？她笑回：「有一點。」

簡嫚書對白色長洋裝的綁帶特別有印象，「因為小時候有練過合氣道、跆拳道」，會勾起兒時記憶。因今天搭配愛心型NEW WAVE手袋，會不會特別期待情人節老公送的禮物，她甜笑「應該會有驚喜吧！」

▲▼LOUIS VUITTON路易威登春夏系列酒會。（圖／記者張妤瑄攝）

▲簡嫚書穿白色百褶洋裝（NT$88,500）、NEW WAVE手袋（NT$58,500）、INFINIVY手環（NT$19,600）。（圖／記者張妤瑄攝）

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遠赴俄羅斯唸書10個月的温貞菱，穿早春系列紫色條紋洋裝搭配與Grace Coddington合作的膠囊系列貓咪小帽箱現身。熱愛旅行的她，敢帶春夏系列的透明Keep All包款出門嗎？她回：「可以，但必須保持整潔。」平常包包裡面是很整齊的嗎？她笑回：「亂中有序啦！」

▲▼LOUIS VUITTON路易威登春夏系列酒會。（圖／記者張妤瑄攝）

▲温貞菱穿紫色條紋洋裝（MT$107,000）、LOCKY BB手袋（NT$54,000）。（圖／記者張妤瑄攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

簡嫚書, 温貞菱, LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, SS19, 2019春夏
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