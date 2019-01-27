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迪士尼推《Marvel》周邊！美國隊長公仔超逼真　完美複製肌肉與長相

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▲漫威。（圖／翻攝自迪士尼商店）

編輯／Ping　圖／翻攝自迪士尼商店

相信一定有不少人正在期待《復仇者聯盟4》的上映！不過在這之前，迪士尼商店就搶先推出《Marvel》的周邊商品，不只有好看的穿搭單品，這次還有超逼真的美國隊長公仔，讓影迷們在家也能欣賞隊長的肌肉與長相（喂！），絕對是漫威迷必收的系列。

＃《Marvel》長T　日幣5,292円（約NT$1490）

《Marvel》系列長T一共推出兩款，一黑一灰，以休閒的風格為主。在黑色款上，可以看到紅底黑字的《Marvel》字樣，讓字體能在黑色衣服上更凸顯。而灰色款則是以灰、黑色調為設計，同樣有字樣，但比起有強烈紅色的黑款，灰色更顯低調、成熟。

▲漫威。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲漫威。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《Marvel》帽子　日幣4,212円（約NT$1,185）

在帽子上，同樣有《Marvel》字樣的設計，不過是以刺繡的方式呈現出立體感。兩款帽子，從刺繡到整體帽身，都是採用單一色，讓黑、白兩款更百搭、更時尚。

▲漫威。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲漫威。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《Marvel》美國隊長公仔　日幣32,000円（約NT$9,000）

這款美國隊長公仔不管是長像、身材都可以說是完美複製～整體高度為31公分，一共有30多個關節可以做出許多不同的動作，除此之外，還將美國隊長衣服上的破損加入公仔設計中，使整體更加逼真。

▲漫威。（圖／翻攝自迪士尼商店）

以上幾款，絕對是漫威迷們必須收藏的周邊，現在已經可以在日本迪士尼網路商店購買到了，想要的漫威迷們，還不趕快手刀衝日本一波，或是請代購幫你帶回一隻美國隊長～（衝）

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關鍵字：

迪士尼商店, 迪士尼, 網路商店, 日本, 新品, 漫威, Marvel, 美國隊長, 周邊, 復仇者聯盟
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