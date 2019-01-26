蕭敬騰把演唱會當時裝秀！　穿緊身皮褲、超短褲露「逆天美腿」

▲蕭敬騰根本把演唱會當作時裝秀！（圖／品牌提供）



記者楊坊士／台北報導

「老蕭」蕭敬騰於19日連兩天舉辦「娛樂先生世界巡迴演唱會」高雄站，即便有螢幕掉落意外延遲開唱，站上舞台的他仍穿出「時尚先生」的超強氣勢！換穿8套精品服裝，從緊身皮褲，到只有大短一半長度的超短褲，皆秀出「逆天美腿」，讓現場氣氛嗨到最高點。

▲以「白馬王子」裝配抒情歌，令人更陶醉。（圖／品牌提供）



從第一天的首套開始，他穿上Christian Dada長版雙排扣白色西裝，配上合身黑褲、高筒白鞋，深情款款演唱，仔細看耳朵上有長長的耳環墜飾，為這白馬王子風範增添中性氣息。第三套則換上Saint Laurent短版皮夾克，用印花領帶點綴造型，是男人們可以效仿的穿搭。

▲美腿太吸睛啦～（圖／品牌提供）

在2018年4月，蕭敬騰罕見秀出美腿掀起網友熱論，這次的舞台上，他就大放送！穿上整套Prada服飾後，短褲長度僅大腿一半，配上牛仔外套與高筒襪與高筒鞋的層次堆疊，變身不羈頑童。第二天也穿上Loewe服裝化作童趣小畫家，兩天祭出美腿讓粉絲看好看滿。

▲兩套都讓帥氣爆棚。（圖／品牌提供）

提起蕭敬騰三個字，「搖滾」二字便浮現許多人腦海中，演唱會上自然不會少了此風格。他穿上CELINE成立70多年來，由Hedi Slimane設計的首個男裝系列，金屬雙排扣西裝外套、緊身皮褲，襯托出強烈的中性魅力。還有穿上Chanel長版藍大衣，蓋到小腿的長度，與黑色內搭散發沈穩氣場。





▲頸鍊、印花長褲都是男星少見的穿搭。（圖／品牌提供）

持續挑戰穿搭極限，跨越性別界線，讓蕭敬騰有了「時尚先生」封號，20日的最後一套，他身穿Gucci服裝，白色長褲上有滿滿的繽紛花朵圖案，脖子上還有金屬頸鍊，充滿舞台效果之餘，也打破男星的制式化穿搭。輪番上陣的精品服裝，讓演唱會彷彿成為時裝秀，實在太好看啦。

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