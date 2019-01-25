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徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說：平常不關注時尚

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▲徐康俊、昆凌同框站台GENTLE MONSTER微風南山旗艦店開幕。（影／記者楊坊士攝）

記者張妤瑄／台北報導

南韓演藝圈當紅的墨鏡品牌GENTLE MONSTER台灣首店開在台北微風南山，今（1／25）開幕記者會邀請南韓男星徐康俊跨海來台，吸引大批媒體與粉絲，台灣女星昆凌更以帥氣造型現身，露辣腿與有酒窩笑容的徐康俊同框！

▲▼韓國人氣男星 徐康俊 & 昆凌為 Gentle Monster站台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲昆凌、南韓男星徐康俊為GENTLE MONSTER微風南山旗艦店開幕活動站台。（圖／記者屠惠剛攝）

「大家好，我是徐康俊。」開頭就用中文自我介紹，搭配淺淺酒窩微笑，徐康俊一出場就引起粉絲暴動。他表示：「平常對流行時尚不是很關注，只從造型師那邊得到訊息，會一起出去逛街。」

徐康俊透露平常私服喜歡輕鬆的運動服造型，只在夏天才會戴上GENTLE MONSTER墨鏡出門，去海邊旅遊、開車時陽光刺眼會戴上，相較於把墨鏡視為整體造型的昆凌有很大差別。

▲▼韓國人氣男星 徐康俊 & 昆凌為 Gentle Monster站台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐康俊表示平常不會無時無刻戴眼鏡，太陽刺眼才戴。（圖／記者屠惠剛攝）

昆凌穿著黑色鉚釘洋裝搭配皮革風衣，戴著GENTLE MONSTER墨鏡，以帥氣姿態現身，她笑說：「這次（和周杰倫一起）的義大利旅行滿好玩，雖然很冷但是太陽滿大，其實就戴了很多GENTLE MONSTER的墨鏡。」

昆凌認為「墨鏡是整體造型滿重要的一環」，首次認識該品牌則是因為看韓劇的關係，因為戴起來很有型，加上她是墨鏡愛好者，於是很自然就愛上了。

▲▼韓國人氣男星 徐康俊 & 昆凌為 Gentle Monster站台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國人氣男星 徐康俊 & 昆凌為 Gentle Monster站台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲昆凌則認為墨鏡是整體造型的重要配件。（圖／記者屠惠剛攝）

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GENTLE MONSTER微風南山旗艦店開在1樓，60坪的空間提供與南韓同步的流行墨鏡，今年品牌受到環境議題影響，有鑒於月球軸心改變，進而出現第13個月份，而推出「13」的年度主題，並推出13系列，其中許多小貓框款式、果凍色鏡片，則很符合近期墨鏡大吹復古風的流行趨勢。

▲▼GENTLE MONSTER 2019墨鏡。（圖／GENTLE MONSTER提供）

▲▼GENTLE MONSTER 2019墨鏡。（圖／GENTLE MONSTER提供）

▲2019最新眼鏡系列，有許多小貓框型。（圖／品牌提供）

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