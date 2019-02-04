12星座2019開運色！「換錢包」添財運　雙子選淺藍色、金牛用暗紅

2019新年即將到來，不少人都會趁此時去拜拜求財運，日雜與日本理財專家、運勢分析專家飯田道子推薦大家可以「換錢包」，並給了靠皮夾增添財運的方向，以及12星座2019年能讓財運變好的幸運色。

增添財運1.使用「有拉鍊」的長夾

「長夾能夠讓財運更好」這個觀念相信大家都知道，因為用短夾會使財運對折，而其中「拉鍊款」為佳，象徵能把錢財鍊住、守住，更要小心「拉鍊要順暢」避免「卡到」財運。

增添財運2.錢包避免有破損、壞掉



飯田道子表示錢包有破損、壞掉都是「漏財」的跡象，建議趕緊換掉或是修理，避免財運流失。

增添財運3.錢包要保持整齊



定期整理錢包內的發票收據、不常用到的信用卡、零錢與紙鈔分開放，都是使錢包變整齊的方式，在算命的觀點上代表：「錢有很舒適的地方可以待，就會想一直來且長留」。

接著就是12星座2019年的招財色！計畫換錢包的人，不妨參考參考吧！



摩羯座幸運色：湖水綠色、藍色



正在過生日的1月份壽星！2019年能讓你財運大開的是夢幻湖水綠色以及幾乎人人都愛的藍色，建議可選帶「灰調」或深色的，不僅耐看、有質感，較深的顏色在命理上也有抑制浪費、亂花錢的意思。

小CK 方扣長夾 NT＄1,590；小CK 拉鍊式長夾 NT＄1,190

水瓶座幸運色：綠色、紫色



水瓶座的朋友們，低調的綠色、紫色是你們2019年的開運色！建議挑選帶棕色、較深的橄欖綠等色，過去曾有紅色錢包會漏財的說法，綠色作為紅色相反色，被視為守財色TOP1！

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VEMAR氣質時尚系列皮革拉鍊長夾（橄欖綠） NT＄1,980；

VEMAR氣質時尚系列皮革拉鍊長夾（紫羅蘭）NT＄1,980

紫色則除了甜美浪漫的紫羅蘭色，還有非常多可選！喜愛低調的人，不妨往黛紫方向找找～

雙魚座幸運色：紫藍色、灰黑色

情感豐沛的雙魚座朋友，2019年的幸運色是紫藍色、灰黑色！飯田道子指出深色、黑色等色彩有穩固生長、培育的意味，若能拿來做為皮夾選色，即代表錢財穩定成長喔。

Kate Spade New York Hayes Street Pearl Mikey Wallet；oryany

牡羊座幸運色：紫藍色、灰黑色



沒錯！雙魚座與牡羊座的2019幸運色相同～記得選擇拉鍊順暢的長夾，不僅錢財能穩定成長、還能不被卡住！2019年富翁就是你們了。

小CK 車縫線長夾 NT＄1,390、小CK 撞色長夾 NT＄1,990

金牛座幸運色：暗紅色、紫藍色



金牛座朋友則是低調卻又忍不住想讓人多看一眼的暗紅色與紫藍色，前面雖提過有人認為紅色是破財的顏色，但深色有穩定、培育的能量！所以不要怕，大方挑選你們的幸運色作為皮夾色吧。

Follie Follie URBAN TIME系列皮夾 NT＄3,890

雙子座幸運色：淺藍色、綠色

氣質、有朝氣的淺藍色、綠色，是雙子座朋友的2019幸運色！不愛顏色太亮的人，一樣建議挑選莫蘭迪色調，抑或是與杏色搭配的氣質配色，同時升等財運與氣質。

MCM Patricia 鉚釘輪廓皮革斜挎錢包；MCM 字母组合Millie翻蓋式斜挎包

巨蟹座幸運色：灰黑色、銀色

銀色很好看！一樣的，灰黑色有培育、穩定的能量，想低調的巨蟹座朋友千萬要試試～更推薦可去求「錢母」放在銀色錢包，可以供在家中，讓錢母與幸運色double你的財運！

pedro EMBOSSED LEATHER LONG WALLET NT＄2,190；pedroPEARLIZED LEATHER WALLET NT＄2,190

獅子座幸運色：銀色、綠色



大方的獅子座，今年千萬別錯過銀色、綠色！不僅在配件上可多增添，皮夾也是～想要財運穩定，不要大進大出的人，建議可選深色綠色調的皮夾，還可抑制浪費、出手鋪張的行為喔。

tory burch

處女座幸運色：金黃色、黑色



飯田道子指出2019年的幸運色是黃色，且黃色在命理上是能夠改善財運的顏色，直言2019年是帶財的一年！處女座的朋友當然不可錯過可以讓財運更加成的機會，金黃色幫助生財，黑色則能守財～

Marc Jacobs Snapshot Standard Continental Wallet ；Salvatore Ferragamo Gancio City Wallet on a Chain

天秤座幸運色：黃色、紅色



如上述，黃色是能夠改變財運的顏色，更有「交流、溝通」之意，單純把錢存下來，財運無法大開！建議可將財運以「分享」的方式花掉，例如跟親友一起報名課程、一起吃美食等。

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天蠍座幸運色：綠色、淡黃色



天蠍座2019年適合溫暖亮眼的淡黃色，溫柔的鵝黃色便是很好的選擇；象徵生生不息、活力滿滿的綠色也是幸運色之一，將皮夾換成這個色，讓財運更疏通！

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charles&keith石頭壓扣長夾 NT＄1,790；

charles&keith撞色長夾 NT＄1,090

射手座幸運色：淡黃色、紫藍色



和朋友關係緊密的射手座朋友，2019年是你的年！前面提過黃色有「交流、溝通」的意思在，跟自己喜歡的朋友一起做一件事情，會讓財運更好！想低調的人，也可選極具氣質的紫藍色。

VEMAR極簡都會輕薄長夾（輕快藍）NT＄1,980；

VEMAR法式都會信封長夾（迷霧藍）NT＄1,980

文／美人圈 圖／美人圈、翻攝自IG@uuu5.___、@anarchyofwealth、@luxury.posts.for.you、@kitamura_bag

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