走春來高雄看伊藤潤二　富江蠟燭、嗜血版公仔限量100個

編輯／JJ 圖／品牌提供、翻攝自駁二官網、奇美博物館官網、IG@horroritojunji

在接下來的過年連假還有二月底的228連假，大家肯定都有出遊的規劃吧？相信到南部遊玩是許多人的首選，除了到處都有好吃的美食之外，文創、藝文氣息也相當濃厚，像是近期舉辦在高雄駁二藝術特區的《伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中》，就有相當高的人氣，過年走春時不妨鼓起勇氣去體驗！

在 Instagram 查看這則貼文 伊藤潤二恐怖體驗展-絶命逃走中（@horroritojunji）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 29 日 上午 6:32 張貼

日本恐怖大師伊藤潤二一直以來都有大批死忠粉絲，他的恐怖故事深受粉絲們喜愛，這次展演經典人物富江、淵小姐、雙一、寒氣等化為真實人物，帶你深入最黑暗的恐懼之中！

在展場裡面被嚇完之後，出來逛周邊商品卻也沒辦法平靜你的心臟！除了之前在台北展覽時就有的一般商品與造型餐飲之外，這次還有高雄場限定的商品，（上圖）與知名蠟燭品牌eyecandle合作推出「富江雙色造型蠟燭」，還有富江胸像與公仔，特別推出異色「嗜血版」限量100組。

《展出資訊》

伊藤潤二 恐怖體驗展 絕命逃走中 高雄站

展出地點：駁二藝術特區大勇倉庫自行車倉庫（高雄市鹽埕區大勇路一號）

展出時間：2018／12／29～2019／03／03（除夕休館一天）

周一至周日 10：00～18：00（17：30最後入場時間）

如果害怕玩鬼屋還有這些恐怖小物的話也沒關係，駁二藝術特區還有許多其他的展覽可以觀賞，另外假日與國定假日的時候也有「駁二勇市集Pier-2 Market」可以逛喔！有許多攤販販售手做、工藝品等精緻可愛的小物，肯定讓人逛到無法自拔。

另外，既然到了南部就會去台南走走，也別忘了到奇美博物館參觀，已經為期一年的《凝視日常》特展就快要結束了，有機會到此一遊的朋友，記得要進去一睹荷蘭藝術家哈勒曼特的作品，體會萬物的質感與精神。

《展出資訊》

奇美博物館1F 特展廳

展期：2018／1／25～2019／2／25

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