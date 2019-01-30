華航聯名The North Face推出時尚盥洗包　網怨：沒襪子怎麼行

▲華航首波與The North Face聯名推出的盥洗包，正中時髦運動粉絲的心。（圖／華航提供、翻攝自華航FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

華航為了歡慶60周年，同時迎合年輕市場，首度與戶外運動品牌The North Face聯名推出全新機上盥洗包。包款兼具實用與機能，以紅、黑色當作設計主軸，內容物也全面翻新，再度引起討論話題。

華航看中The North Face的運動時髦感，這次聯名推出長程航線豪華商務艙與豪華經濟艙的機上盥洗包。2月起由紅色包款先登場，緊接著在6月黑色包款也會上線。盥洗包內容物除了眼罩、耳塞等產品外，竟然還有韓系品牌LANEIGE的保養組合與摩洛哥Moroccanoil髮油，精緻就像機艙選品店。

全新機上盥洗包結合飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計部分，豪華商務艙採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛鉤，真是超級運動風。而豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量材質，不僅防水還能重複使用。

不過這次的盥洗包改版，網路上的評價兩極，有網友表示為了得到聯名盥洗包，願意出國衝一波，也有網友對改版大表失望，直言外型太醜，雖然內容物有升級，不過一直以來備受好評的保暖襪卻消失，讓他好難接受。只能說青菜蘿蔔各有所好，不過這次的時髦改版，完全感受到華航求新求變的誠意。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App