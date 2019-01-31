帶貨王楊冪出鏡MK春季大片　靠氣場大勝Bella Hadid背了6只包

編輯／Ann 圖／Michael Kors 品牌提供

大陸女星楊冪人氣勢不可擋，在2017年拿下Michael Kors 全球代言人，象徵對她正面形象的肯定。近日MICHAEL KORS再宣佈，楊冪攜手超模Bella Hadid演繹2019春季廣告大片，提到兩大巨星，大家難免比較一番，不過網友紛紛大讚，「楊冪的氣場完全不輸世界超模。」

作為最稱職代言人的楊冪，在私下穿搭中也經常能看見她背著MICHAEL KORS包包，曾經背過的款式甚至造成斷貨。楊冪更表示：「MICHAELKORS完美地將休閒和優雅結合在一起，我自己也非常鍾愛這種風格。」

▲楊冪出鏡MK春季大片。（圖／Michael Kors品牌提供）

此次拍攝中，楊冪身著MMK 2019春季印有「愛與和平」標誌的深藍色針織衫，搭配單寧塗鴉短裙，招牌筆直長腿若隱若現，身背經典LOGO印花丹寧Whitney鍊包出現在畫面中央，美到讓人窒息，絲毫沒有被兩邊的模特搶走風采。

▲MICHAEL Michael Kors 2019春季系列代表性包款，NT$17,500。（圖／Michael Kors品牌提供）

另一套獨照中，楊冪身著春季橄欖綠皮衣，搭配蕾絲邊印花洋裝，微風輕輕吹過長髮，盡顯溫柔特質。側身面對鏡頭，秀出全新CECE系列迷你包款，相當符合楊冪嬌小的身材。

▲CECE鉚釘牛皮單肩鍊帶包 ，NT$22,500。（圖／Michael Kors品牌提供）

作為現在最炙手可熱的超模Bella Hadid，以迷彩造型亮相，魅力笑容和小麥色肌膚令人著迷，也傳達出具有活力的大膽個性，符合Michael Kors主打的「Jet Set」理念。MMK此次春季系融入了街頭風格元素，迷彩印花洋裝和風衣、時髦的黑色休閒運動鞋，表達現代人的輕鬆時尚訴求。

▲CECE橄欖綠蝴蝶刺繡鍊帶肩包， NT$22,500。（圖／Michael Kors品牌提供）

包款配件部分則重拾經典，標誌性的品牌LOGO重新回歸。回歸經典的同時，推出了全新CECE系列小牛皮單肩鍊帶包款，搭配品牌精緻的金屬鎖扣，更有手拎、肩背、斜跨多種背法，勢必成為新一波搶手單品。

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