台中必吃美食TOP 10　宮原眼科冰淇淋、套餐制燒烤過年一路吃飽拍好

一年又過了，你吃了多少美食？MENU整理了2018台中TOP10，來看看你吃過幾家吧！
TOP1－宮原眼科
中區人氣打卡地標
冰品口味選擇多味道又純粹，一共分為巧克力、茶、水果三大類，各類口味選擇更是多到選擇障礙發作！選完冰淇淋還可以選配料，配料選擇也是多到猶豫不決！推薦必選配料：乳酪蛋糕、鳳梨酥！
▲（圖／美食客Yuna提供）
TOP2－JAI宅
北區網美必訪
餐點選擇多、份量大、環境好拍，馬上成為熱門打卡點！料多美味cp高，加飯加麵還免費！海鮮量給得超大方，花枝、蛤蜊通通不手軟，吃到好滿足。
▲（圖／美食客吃后Lily提供）
TOP3－茶六燒肉堂
西區食材精緻豐富
輕井澤旗下燒肉品牌，剛開幕就超多人;套餐制燒烤，肉質好、份量多又精緻，更有人說可以跟屋馬相比！肉品有事先調味過，不沾醬就好吃。
▲（圖／美食客Zhi Lin提供）
TOP4－序曲OVERTURE
西區、北屯區質感甜點店
千層必吃！抹茶必吃！選用小山園的抹茶粉，抹茶醬給得毫不手軟，抹茶味十足，非常濃、非常純，帶著抹茶的苦韻味，喜歡抹茶的人一定會愛！
▲（圖／美食客Donna到處吃提供）
TOP5－老虎堂黑糖波霸TIGERSUGAR
北區美麗的黑糖老虎紋
雖然年中爆出爭議但還是佔據2018台中年度美食TOP10，黑糖採用台灣本地的糖為原料，熱熱的波霸用鮮奶沖入後冷熱交替下會有美麗的紋路，每一杯都獨一無二！
▲（圖／美食客Chaya提供）
TOP6－樂丘廚房
北區、龍井區好看好吃又好拍
不管是鹹食還是甜食，都極具美味及創意、浮誇無極限，總是讓美食客驚訝連連！份量多又有誠意，開在學區因此價格也不會太貴，cp值還不錯。
▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）
TOP7－成真咖啡
西區、西屯區舒芙蕾厚鬆餅
不只有咖啡、沙拉、輕食、甜點，還有超熱門的舒芙蕾鬆餅和創意咖啡，選擇性多，擺盤有美感、飲品有創意;鬆餅吃起來輕盈、鬆軟又帶點濕潤，淋上醬吃又是另一種風味。
▲（圖／美食客溫蒂提供）
TOP8－密滋麻美
北區客製化飲料
每一杯基本上都有加現炒黑糖，再選擇自己喜歡的口味加入，有花生、芝麻、可可跟抹茶可以選，鮮奶使用義美鮮奶，不添加任何一滴水，最後還會鋪上超綿密的奶霜、灑上黑糖粉。
▲（圖／美食客Chialing Hung提供）
TOP9－屋馬燒肉
西屯區、西區、南屯區台中燒肉界霸主
台中必吃美食之一！從前菜到甜點每一樣都不馬虎，建議要升級海鮮粥！而屋馬不只食材好，服務更是好到沒話說！這也是讓美食客們愛屋馬的原因之一。
▲（圖／美食客貼蒂提供）
TOP10－HUN混
北區大份量好滿足
有燉飯、有義大利麵，加飯加麵不加價！正常版的就份量大，料也多！麵條口感Q彈，吸附飽滿濃郁的醬汁，讓人一口接一口。
▲（圖／美食客吳翊瑄提供）
圖、文／MENU美食誌
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