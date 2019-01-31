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今晚就來試！日本研究：晚餐前吃2根香蕉，10天甩肉3kg

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▲▼晚餐前吃香蕉，10天瘦3KG。（圖／翻攝自Pinterest）

▲香蕉營養價值高， 還有減脂、美容的功效。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

很多女生都愛早上空腹吃香蕉幫助排便，但是其實香蕉內含有鉀、鎂元素，這種吃法會對身體造成不良影響。但可別以為香蕉是壞東西，日本研究證實，選對時間吃香蕉可以幫助減脂，更有機會能讓你10天甩肉3kg呢！

▲▼晚餐前吃香蕉，10天瘦3KG。（圖／翻攝自Pinterest）

香蕉香甜順口，富含維生素B6、維生素C、鉀、鎂、礦等成分，很多人減重都靠它，幫助增加飽足感，但你吃對時間了嗎？研究證實要吃對時間才能發揮減脂功效，根據日本網站「HALLOM」報導，腸道權威松生恒夫醫師表示，晚餐前吃香蕉，瘦身效果最佳，還且居然還有抗衰老功效。

▲▼晚餐前吃香蕉，10天瘦3KG。（圖／翻攝自Pinterest）

一般人都知道晚餐少吃能幫助減重，但往往餓肚子可能會導致吃宵夜的惡性循環，管不住口的下場是沒瘦身，反而又增加了一圈肥肉，其實在晚餐用點心思，就能讓瘦身效果見效。醫師建議，只需在晚餐前吃2根香蕉，同時喝下200ml的水，等待30分鐘後再去吃正餐。

▲▼晚餐前吃香蕉，10天瘦3KG。（圖／翻攝自Pinterest）

這個方式可以幫助降低食慾，晚餐的份量會吃得比平常少，香蕉搭配水分能帶來充足飽足感，就不必擔心半夜肚子餓的問題，醫師表示只需這樣維持10天，減重3kg根本不是難事。

醫生更表示，我們體內分泌的成長賀爾蒙，在晚上入睡分泌最旺盛，晚上吃香蕉好處多多，當中的「精氨酸」能活化成長賀爾蒙，能加乘抗老與燃脂作用，對於美容瘦身功效更顯著。

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關鍵字：

香蕉, 減肥, 晚餐, 瘦身
fashion.net

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