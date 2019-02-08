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男人挑西裝最忌「老氣」　IG超夯鮮肉型男：可從小一號開始

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▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲在IG上擁有超過10萬粉絲的Cheng，示範新年可嘗試的西裝搭配。（圖／記者周書羽攝）

記者楊坊士／台北報導

不少男人會在新的一年開頭，買套全新西裝投資自己，但別再選擇過於老氣的設計與搭配，要如何挑選？《ET Fashion》邀請在IG上有著破10萬人氣的鮮肉型男Cheng成示範，他建議：「可以從小一號開始挑選，避免不合身。」

▲IG人氣型男Cheng成（圖／翻攝自chengchangfan IG）

▲高人氣的Cheng成，近期成為時尚活動上的新面孔。（圖／翻攝自chengchangfan IG）

擁有高顏值與精實身材的Cheng，不僅是花藝店老闆，也因姣好外型擁有廣大粉絲，日前更遠赴巴黎參加CERRUTI 1881最新大秀。近期開始出席時尚活動的他，愛用「顏色」去凸顯自己，夏天選擇淺色系，秋冬則用深綠色與大地色系。

▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲米色很亮眼之餘，風衣剪裁與設計，加上「暗扣」巧思，細節都展現獨特品味。（圖／記者周書羽攝）

這次示範的第一套，便是以米色短版風衣，配上有「暗扣」設計的正裝襯衫，下身則是卡其色休閒褲及拼色休閒鞋，是既活力又亮眼的搭配。他建議男生購買西裝，可以從最基本黑色開始，但材質可以選擇絨布、帶有霧面質感的材質，或混搭異材質，展現年輕感。

▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲異材質、撞色的穿搭，都很有年輕氣息。（圖／記者周書羽攝）

第二套是以藍色休閒西裝外套，配上磚紅色圓領衛衣及牛仔褲，是時下最夯的「正裝休閒」風格，衛衣上還有圖樣化的Logo設計，不小心露出來時也很有趣。那穿搭正裝會用什麼配件增強氣勢？Cheng認為手錶、長項鍊或手拿包都是好選擇，「可以讓整體風格更完整」。

▲▼ 人氣部落客Nick教挑西裝 。（圖／記者周書羽攝）

▲Cheng建議年輕人的髮型可以帶有「濕感」。（圖／記者周書羽攝）

而在髮妝部分，Cheng會做輕微遮瑕，讓氣色更好；髮型方面則建議「自然凌亂風」，可以使用髮膠，讓頭髮帶點濕感、保水度。若想要引起注意，他覺得最重要的是「穿搭要像自己，才會展現出最有自信的一面，不需要過度打扮。」

CERRUTI 1881品牌公關則推薦大家可以挑戰帶有圖騰、格紋元素的西裝，而若想要一套安全不出錯的戰袍，有直條紋的灰色西裝，是大方又有朝氣的選擇。

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關鍵字：

新年, 過年, 男人, 西裝, IG, 型男, 鮮肉, 合身
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