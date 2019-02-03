新年穿大紅色才潮！　adidas鞋上寫福字、NIKE拼接「百家衣」

▲潮人們，新年就鎖定這些單品吧！（圖／品牌提供、翻攝自www.nikeinc.com.cn）



記者楊坊士／綜合報導

在接下來好幾天的年假中，決定好目的地後，別忘記穿上很有喜氣的「大紅色」服飾、鞋款，各大運動或潮牌都推出農曆新年限定商品，隨便來一件、一雙，走到哪都是人群中最閃耀奪目的焦點。

▲NIKE鞋款的設計靈感是「百家衣」。（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）



Nike不走整身紅吱吱的設計，而是以「百家衣」為靈感，是中國傳統用拼接布料象徵著新年團聚意涵，在經典鞋款、服飾有幾何拼接，或是以十二生肖形象為內容的馬賽克式圖案，呈現出活力亮眼面貌。甚至還能看到蛇年、龍年鞋款的設計，同樣很有節慶FU。





▲adidas Originals最適合高調潮人。（圖／品牌提供）

adidas Originals再次攜手「菲董」設計出超高調的限定系列！CRAZY BYW以喜氣的金色和紅色交織鞋面，上面還寫著「Ambition」提醒人不忘初衷與野心。SOLAR HU則在寫面寫著「HU」、「福」字，也如同春聯般倒置，為每位潮人祈福。

▲陳奕迅教你新年最佳穿著。（圖／品牌提供）

另外也請出陳奕迅穿上一身紅，踩上YUNG-96，展現出不羈與潮流態度。若不敢如此鮮豔，可以選擇僅鞋帶、三條線換上中國紅的SUPERSTAR，或是全黑鞋面的NMD_R1，以紅色的三條線、鞋跟上的舞獅圖騰，注入新年氣息。

▲adidas還推出AM4CNY農曆新年配色款，象徵新春的煙火意象，化作繽紛流線，為全黑鞋面增添活力。搭載adidas招牌BOOST中底、鞋底內有Torsion防扭轉系統，跑起來更舒適，售價6,500元。（圖／品牌提供）

▲一家大小都可以去UA添購新品。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR除了將UA HOVR SLK換上大紅色外，服飾上用了「錦鯉」圖案，有年年有餘、鯉魚躍龍門的吉祥涵義！從短T、長袖上衣到拉鍊外套都看得到。而連小朋友也有紅色系服裝、鞋款選擇，快點去添購新衣吧！

▲PALLADIUM是酷妹首選。（圖／品牌提供）

如果是酷妹，可以挑選法國軍靴PALLADIUM，紅梨色的Baggy TC 2.0靴面有些復古質感，拜年也能穿出硬派風格。AX_EON鞋型在鞋舌、鞋底或後跟墊片用粉嫩色彩點綴，個性與甜美兼具。

▲MLB Korea直接請小豬拍廣告，超萌！（圖／品牌提供）

MLB Korea以「Lucky Pig」為主題，將全新的「Comfort Fit」剪裁衛衣、美式棒球帽上都有趣味小豬圖案，可愛到犯規啦～

▲LEVI’S服裝很適合拜年出遊穿搭。（圖／品牌提供）

LEVI’S新春限定系列以紅黑為主色，男生有迷彩帽T、尼龍與丹寧拼接外套；女款則有金蔥點綴，加上特製金紅標、鴻運圖騰及「囍」字，讓你穿上好運。

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