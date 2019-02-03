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新年就送它！奢華麻將組藏「紳士品格」　打牌超帥氣

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▲型男新年精品禮物（圖／品牌提供）

▲新年送這組「最帥麻將」絕對引起驚呼。

記者楊坊士／綜合報導、圖／各品牌提供

若在新年要拜訪親戚、前輩，沒帶伴手禮怎麼說得過去？想要送出手時超有面子，那這套麻將組真的可以考慮！以精緻皮革製作皮套，麻將本身的牌面還藏有「紳士品格」，在牌桌上廝殺時還能保持優雅帥氣。

▲型男新年精品禮物（圖／品牌提供）

▲從內到外都藏著「紳士魂」！

法國百年精品男裝Berluti，針對農曆新年推出限量版麻將套組，以品牌經典的Venezia皮革打造皮套，並有Scritto刻紋圖案點綴。優質木材制成的麻將，用傳統的白描技藝繪製。春夏秋冬、梅竹蘭菊八張牌則融入圍巾、領帶、皮帶、鞋拔、鑰匙扣、公事包、鞋履及皮具意象，絕對是最帥麻將組。

▲型男新年精品禮物（圖／品牌提供）

▲型男新年精品禮物（圖／品牌提供）

▲萬寶龍的鋼筆、筆記本都超喜氣。

Montblanc（萬寶龍）旗下眾多商品也都是贈送型男的好選擇，生肖與符號系列豬年限量款512鋼筆的銀質筆蓋上，用手工鐫刻象徵著財富、堅韌的小豬圖案，也特別推出金色墨水增添好運。另外也有金色Saffiano皮革筆記本、RED特別款鋼筆及素描筆記本，肯定讓收禮的人樂開懷。

▲型男新年精品禮物（圖／品牌提供）

▲瑞士維氏的金豬軍刀，很適合送禮。

而雖然刀是中國傳統的送禮禁忌，但若送禮對象觀念較開放、前衛，那就選擇Victorinox（瑞士維氏）的「金豬瑞士刀」吧！將西方卡通風格的小豬呈現在擁有16種功能的軍刀上，還有金棕配色、內含金色寓意卡的精美包裝禮盒，是東西文化的完美結合，既實用又大器。

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▼「金豬瑞士刀」有16種功能，送禮自用兩相宜～（影／品牌提供）

關鍵字：

新年, 過年, 型男, 禮物, Victorinox, 瑞士維氏, 萬寶龍, Berluti, Montblanc, 麻將
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