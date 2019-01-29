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HOT・Stuff／過年直接穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

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▲TEEMARKET豬年限定商品（圖／品牌提供）

▲打麻將必穿這件「發發發」T恤！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

每到農曆年假，在麻將桌上廝殺是許多家庭的「例行公事」，今年就別再穿紅內褲，不如把「發發發」穿上身吧！直接了當的設計，絕對能帶來好運，助你贏錢到手軟。

▲TEEMARKET豬年限定商品（圖／品牌提供）

▲超高調的設計，送禮絕對超風光～（圖／品牌提供）

因應豬年到來，多數品牌將可愛小豬化作圖案、粉色作為服裝主角招好運，但複合式精品團團新創的TEEMARKET走出自己的路，推出豬年限定版大發利市麻將Tee」，純白的T恤上只有三個綠色的「發」字，沒錯，就是麻將上面的那個字，毫不掩飾地宣告新年新希望。

▲TEEMARKET豬年限定商品（圖／品牌提供）

▲總共三款，售價皆為2,000元。（圖／品牌提供）

除了這件外，還有將鳥、春作為左胸口的小圖案，「鳥」當然是一索（一條）上面的那隻，而「春」也是完美呈現花牌上的精髓。限定的三件T恤標籤都還用上大紅色，寫著「恭喜發財」，穿著去走春、打麻將都好應景。

▲TEEMARKET豬年限定商品（圖／品牌提供）

▲包裝如麻將盒，相當討喜。（圖／品牌提供）

拜訪親戚時若苦無伴手禮，這件限定T恤也是好選擇，因為有金光閃閃、如麻將外盒包裝的氣派設計，送出手肯定超風光！另外還有印上「發」、「鳥」的老帽，快點去把好運穿上身。

▲TEEMARKET豬年限定商品（圖／品牌提供）

▲豬年限定版大發利市麻將老帽，售價1,500元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

HOT・Stuff, 過年, 農曆年, 新年, 麻將, 團團, TEEMARKET, 豬年, 白T, 老帽
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