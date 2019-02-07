新的一年想變帥？快追蹤3位台灣IG型男　穿搭必成焦點

▲新的一年學他們穿，絕對能變帥！（圖／翻攝自kaiyi_chang_justin、bonb.chen IG）

文／班尼

新的一年總要有個新展望，若想要變帥、成為目光焦點，光用說的怎麼成真？以下推薦3位台灣IG型男，出門前沒想法的話，就學他們穿搭，保證回頭率增加，久了勢必更有個人風格，快點追蹤起來！

▲一身黑也超帥～（圖／翻攝自kaiyi_chang_justin IG）

1.張楷奕Justin IG帳號：kaiyi_chang_justin

曝光度滿高的模特兒Justin，能在各大廣告、活動看到他的身影。他的穿搭走街頭潮男風，多半是以男人最愛的黑色為基調做變化與延伸，掌握色系與版型剪裁，隨時都流露出不羈態度。還有「一身黑」也能有層次，適合低調又想帥的你。

▲「小隻男」必追這位。（圖／翻攝自bonb.chen IG）



2.阿蹦 IG帳號：bonb.chen

從《大學生了沒》嶄露頭角的陳允澤（阿蹦），是小隻男的穿搭教科書，不因為身高而放棄穿搭，反而是大膽玩色、穿上Oversize帽T等，巧妙用褲長比例、踩厚底鞋，創造良好的身形比例，所以別再只穿緊身服裝啦～

▲「西裝控」請看阿準。（圖／翻攝自chainloop IG）

3.阿準 IG帳號：chainloop

若平常需要常穿西裝，那絕對要追蹤他！從開服飾店變成穿搭部落客的圈入準（阿準），示範了許多正裝穿搭，從休閒正裝，到各種正式場合選穿「變化形西裝」，不限於無趣的黑、藍色系，多元的運動各種材質與顏色，下次出席重要場合前，不妨先從他的IG找靈感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App