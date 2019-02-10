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全球熱門健身歌曲TOP 15！冷療神曲「Ice Ice Baby」最洗腦，運動更有效

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運動時聽聽什麼樣的歌能讓你熱血沸騰，更有效率？Spotify公佈全球熱門的熱門健身歌單排行榜，並發現不少運動歌單已連續上榜多年，甚至被列為健身課程的必備音樂，想讓你的運動更有成效，就快把這些歌曲加進你的清單裡！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Spotify統計，全球最熱門的健身歌曲是Eminem《Till I Collapse》，或許因為其歌詞鼓舞人心，這首歌已連續三年出現在排行榜，成為跑步或飛輪課程的熱門歌，同時也是男性健身歌單的榜首。

女性的健身首選歌曲則是Mark Ronson和Bruno Mars《Uptown Funk》。說到女性族群，我們也觀察到超過30歲的女性比男性更常使用Spotify聽健身主題的歌曲。另外，台灣地區去年最熱門的健身主題歌由Ed Sheeran《Shape of You》奪冠。

另外，Spotify也發現有趣的現象，像是冷療主題歌單正快速成長，可見全球愈來愈多人迷上「冷療Cryotherapy／ice bath」，一項將全身暴露在超低溫環境下以修復身體的療法。

根據統計，冷療主題歌單中最熱門的歌曲為洗腦神曲Vanilla Ice的Ice Ice Baby！此外，有氧運動也東山再起了，有氧運動主題音樂進入今年Spotify健身運動趨勢成長前5名。

▲健身美女 。（圖／翻攝自IG@marthahunt）

以全球健身主題音樂的總串流量判斷，芬蘭榮登「最好動」的國家；瑞典則因為最常播放瑜珈音樂，顯示瑞典人可能較常放鬆及冥想，被譽為「最禪」的國家。

全球熱門健身歌曲總排行：

1.Eminem《Till I Collapse》
2.Eminem《Lose Yourself》
3.Kanye West《Stronger》
4.Kanye West《Power》
5.Macklemore & Ryan Lewis《Can't Hold Us》feat. Ray Dalton

熱門健身歌曲排行：

1.Drake《God’s Plan》
2. Cardi B《I Like It》
3. Eminem《Till I Collapse》
4. Drake《Nice For What》
5. Dua Lipa《One Kiss》

台灣地區熱門健身歌曲排行：

1.Ed Sheeran《Shape of you》
2.Jessie J《Bang Bang》
3.Eminem《Till I collapse》
4.Mark Ronson《Uptown Funk》
5.The Chainsmokers《Closer》

冷療主題音樂的排行：

1. Vanilla Ice《Ice Ice Baby》
2. Foreigner《Cold As Ice》
3. Xolo《Ice Bath》
4. Major Lazer《Cold Water》feat. Justin Bieber & MØ
5. Idina Menzel《Let It Go》

依據不同年齡的聽眾，最熱門的健身歌曲如下：

13-34歲聽眾最喜歡Eminem《Till I Collapse》
35-54歲聽眾最喜歡Survivor《Eye of the Tiger》
55歲以上的聽眾最喜歡Meghan Trainor《All About That Bass》

近年健身運動趨勢成長排行：

1.冷療
2.間歇性訓練
3.瑜珈
4.跳繩
5.有氧運動

※編輯：Yoyo Su, Amber Chen VOGUE.TW | 來源：Spotify
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 健身, 音樂, Spotify
fashion.net

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