全球熱門健身歌曲TOP 15！冷療神曲「Ice Ice Baby」最洗腦，運動更有效

運動時聽聽什麼樣的歌能讓你熱血沸騰,更有效率?Spotify公佈全球熱門的熱門健身歌單排行榜,並發現不少運動歌單已連續上榜多年,甚至被列為健身課程的必備音樂,想讓你的運動更有成效,就快把這些歌曲加進你的清單裡!

Spotify統計,全球最熱門的健身歌曲是Eminem《Till I Collapse》,或許因為其歌詞鼓舞人心,這首歌已連續三年出現在排行榜,成為跑步或飛輪課程的熱門歌,同時也是男性健身歌單的榜首。

女性的健身首選歌曲則是Mark Ronson和Bruno Mars《Uptown Funk》。說到女性族群,我們也觀察到超過30歲的女性比男性更常使用Spotify聽健身主題的歌曲。另外,台灣地區去年最熱門的健身主題歌由Ed Sheeran《Shape of You》奪冠。

另外,Spotify也發現有趣的現象,像是冷療主題歌單正快速成長,可見全球愈來愈多人迷上「冷療Cryotherapy/ice bath」,一項將全身暴露在超低溫環境下以修復身體的療法。

根據統計,冷療主題歌單中最熱門的歌曲為洗腦神曲Vanilla Ice的Ice Ice Baby!此外,有氧運動也東山再起了,有氧運動主題音樂進入今年Spotify健身運動趨勢成長前5名。

以全球健身主題音樂的總串流量判斷,芬蘭榮登「最好動」的國家;瑞典則因為最常播放瑜珈音樂,顯示瑞典人可能較常放鬆及冥想,被譽為「最禪」的國家。

全球熱門健身歌曲總排行:

1.Eminem《Till I Collapse》

2.Eminem《Lose Yourself》

3.Kanye West《Stronger》

4.Kanye West《Power》

5.Macklemore & Ryan Lewis《Can't Hold Us》feat. Ray Dalton

熱門健身歌曲排行:

1.Drake《God’s Plan》

2. Cardi B《I Like It》

3. Eminem《Till I Collapse》

4. Drake《Nice For What》

5. Dua Lipa《One Kiss》

台灣地區熱門健身歌曲排行:

1.Ed Sheeran《Shape of you》

2.Jessie J《Bang Bang》

3.Eminem《Till I collapse》

4.Mark Ronson《Uptown Funk》

5.The Chainsmokers《Closer》

冷療主題音樂的排行:

1. Vanilla Ice《Ice Ice Baby》

2. Foreigner《Cold As Ice》

3. Xolo《Ice Bath》

4. Major Lazer《Cold Water》feat. Justin Bieber & MØ

5. Idina Menzel《Let It Go》

依據不同年齡的聽眾,最熱門的健身歌曲如下:

13-34歲聽眾最喜歡Eminem《Till I Collapse》

35-54歲聽眾最喜歡Survivor《Eye of the Tiger》

55歲以上的聽眾最喜歡Meghan Trainor《All About That Bass》

近年健身運動趨勢成長排行:

1.冷療

2.間歇性訓練

3.瑜珈

4.跳繩

5.有氧運動

編輯:Yoyo Su, Amber Chen VOGUE.TW | 來源:Spotify

