不只是乾！常發生靜電恐是健康警訊　「6種情況」務必注意

▲水喝不夠容易影響身體健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天一到，一不小心就會被電到，其實靜電頻繁發生恐是健康警訊，營養師高敏敏提出6種情況請大家務必注意。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#過度勞累導致缺氧

經常覺得腦袋昏昏、起床沒精神，很有可能就是慢性缺氧，若長期處於緊張、壓力大的狀態，會使交感神經亢奮，長期肌肉緊繃，就會造成耗氧量增加，也會導致血壓升高，增加慢性病發生的風險。

#水喝太少

若是攝取水量不足會影響人體基本運作，導致無法正常代謝，甚至會出現便秘、血壓變低、尿結石、皮膚蠟黃等等問題，恐對腎臟造成不可逆的傷害。



#皮膚乾燥

當肌膚乾燥容易使肌膚敏感、角質層受損，可能會出現搔癢、刺痛、泛紅、灼熱等等症狀。

#急性腸胃炎

嚴重上吐下瀉會導致水分大量流失，導致電解質失衡或脫水，若有以上狀況請盡快就醫。

#大面積燒燙傷

當缺少皮膚的防禦保護，容易細菌感染、脫水，甚至在受傷的72小時後會出現敗血症 嚴重的話，恐有生命危險。

#糖尿病

患者的抵抗力會降低，容易細菌感染而引發尿道炎、肺炎等等。

▲攝取蔬果也能補充水分。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏提醒，冬天因環境乾燥、身體缺氧或是缺水，都容易累積多餘的正電荷，所以想要避免靜電發生狀況，冬天保濕一定要做足，第一步就是要喝夠水，記得小口多次且慢慢喝，也可以補充水分高的蔬果，像是水梨、小黃瓜、冬瓜等，另外盡量避免吃利尿食物，像是濃茶、咖啡、高鉀食物（香蕉、奇異果、地瓜葉、菠菜），適量補充沒問題，若是過量攝取會導致水分流失。