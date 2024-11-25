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宋慧喬「豆腐瘦身法」夯！中醫師提醒：「3類人」別吃多

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▲豆腐瘦身法。（圖／翻攝自IG/宋慧喬、Pixabay）

▲豆腐是很好的瘦身食材，但體質偏寒者不宜使用過多。（圖／翻攝自IG/kyo1122、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少減脂瘦身的人都會選擇含優秀蛋白質的豆腐，就像宋慧喬也曾分享自己用過豆腐瘦身法成功甩肉，京都堂中醫師周律廷分享，豆腐原料之一的石膏，從中醫角度來看，很適合燥熱體質食用，但由於其性味甘、大寒，所以體質偏寒者不適合過多食用，有痛風者以及患有腎臟疾病的患者也要注意份量，切勿過多攝取。

▲豆腐瘦身法。（圖／翻攝自IG/宋慧喬、Pixabay）

而張家榕營養師也表示，豆腐瘦身要盡量選擇接近黃豆原型，沒有過度加工的豆腐，如板豆腐、傳統豆腐、嫩豆腐，並減少選擇百頁豆腐、魚豆腐，一塊百頁豆腐的熱量及鈉含量都是傳統豆腐的兩倍以上，而魚豆腐的原料也並非黃豆，而是魚漿及其他原料，所以他並不是真正的豆腐，在食用時要避免攝取過多的鈉。

除了豆腐以外，還有許多豆製品也都含有大量的蛋白質，如一杯馬克杯的豆漿大約就含有1.5顆蛋的蛋白質，但要注意豆漿富含的鈣含量其實很低，所以可以另外搭配芝麻等補充鈣質；另外還有像豆干因含水量低的原因，營養密度較豆腐大大提升，所以如果要補充鈣及蛋白質，豆干是一個好選擇，但也因水分低，所以熱量相對較高，每一百公克大約會有200大卡的熱量。

▲豆腐瘦身法。（圖／翻攝自IG/宋慧喬、Pixabay）

營養師最後也提醒，不同食物含有不同的胺基酸，我們可以利用食物搭配，來補足身體需要的完全蛋白質，例如黃豆製品可以搭配全穀類或是堅果種子類的食物，因黃豆製品的「甲硫胺酸」較低，「離胺酸」豐富，而穀類和堅果類的「離胺酸」含量低，但「甲硫胺酸」含量高，兩者可以互相補足彼此缺乏的胺基酸，滿足完全蛋白質的需求。

關鍵字：

豆腐, 減肥, 營養, 蛋白質, 養生

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