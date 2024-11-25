寶璣計時碼錶完美對稱布局　機芯即面盤太吸睛

▲寶璣Tradition Independent Chronographe 7077計時碼錶，3,017,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）Tradition系列靈感源自製錶大師Abraham-Louis Breguet開創的「Subscription」懷錶和觸摸錶，讓面盤呈現精巧複雜的機芯，近日發表新款藍色偏心時分盤的Tradition Independent Chronographe 7077計時碼錶，呈現完美的對稱布局，2時與10時位置的逆跳指針分別顯示動力儲存與計時碼錶的分鐘計時，目光下移可欣賞4時與8時方向的兩枚擺輪運作，兩者之間一個小鍍銠箭頭則顯示計時功能的「ON」或「OFF」狀態。





▲寶璣Tradition Independent Chronographe 7077腕錶的計時功能由兩個旋入式按鈕控制，4時按鈕用於啟動計時，另一個停止並重置。

寶璣Tradition Independent Chronographe 7077計時碼錶裝載580DR機芯，配備兩個獨立齒輪組，一個負責小時和分鐘走時，另一個則控制計時碼錶，確保錶款精準運行。而操作計時功能案把的配置也與傳統計時碼錶不同，位於18K白金錶殼4時方向的旋入式按鈕用於啟動計時，另一按鈕負責停止並重置。





▲積家推出18K玫瑰金錶殼搭配18K純玫瑰金錶盤、機芯錶橋、鑲貼時標和針扣式錶扣的Reverso Tribute Chronograph 翻轉系列計時腕錶。（圖／積家提供，以下同）





▲翻轉至積家Reverso Tribute Chronograph 翻轉系列計時腕錶背面，除了時間顯示還有中央計時秒針、30 分鐘逆跳計時盤。

以Reverso翻轉錶著稱的積家（Jaeger-LeCoultre）也持續為經典系列壯大陣容，打造Reverso Tribute Chronograph 翻轉系列計時腕錶，正面是水平線裝飾的時分顯示盤，翻轉後呈現鏤空面盤，盡顯複雜的860型手動上鍊機芯，功能則顯示第二地時間、中央計時秒針與30分鐘逆跳計時，如此複雜功能依然維持纖薄設計，超薄錶殼僅11.14 毫米。

