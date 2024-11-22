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歐米茄007帥錶啟發　海馬300米潛水錶配米蘭帶好復古

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▲▼OMEGA,Blancpain 。（圖／公關照）

▲歐米茄推出4款全新海馬潛水300米腕錶系列。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seamaster海馬潛水300米腕錶是歐米茄（Omega）最具代表性的經典之一，自1993年問世以來持續熱賣，在007系列電影加持下，聲勢更不同凡響，近期再推4款新作，從《007：生死交戰》中龐德所佩戴的海馬潛水300米007特別款獲得啟發，錶徑42毫米的全新款式採用相同的圓弧形的藍寶石水晶玻璃，並配備與龐德腕錶相同風格的金屬米蘭鍊帶，流露復古氣息。

▲▼OMEGA,Blancpain 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米不鏽鋼米蘭鍊帶錶，5級鈦金屬錶圈及PVD拉絲不鏽鋼錶盤款（左）與黑色鋁製錶圈及黑色鋁製錶盤款各215,000元。

▲▼OMEGA,Blancpain 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米錶的時標與指針具夜光顯示功能。

有別於近幾年常見的陶瓷設計，全新海馬潛水300米系列腕錶以不鏽鋼打造，推出配備黑色鋁製錶圈及雷射鐫刻波浪圖案的黑色鋁製面盤，以及5級鈦金屬錶圈及PVD拉絲不鏽鋼面盤兩款，各有搭配橡膠錶帶或米蘭鍊帶版本，均採透明錶背設計，顯露歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼OMEGA,Blancpain 。（圖／公關照）

▲透明錶背可欣賞歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯。

Blancpain五十噚系列也是錶界赫赫有名的經典潛水錶，最新力作為飛返計時碼錶和2款三針日期腕錶，新款錶殼以黑陶瓷打造，各有搭配歷經3年研發的黑陶瓷錶帶、航海帆布帶或NATO錶帶等3款選擇，特別是三針日期錶備有藍色或綠色漸變陽光放射紋面盤，展現優雅運動風，搭載具5日動力儲存的自製1315自動上鍊機芯。

▲▼OMEGA,Blancpain 。（圖／公關照）

▲搭配Nato錶帶的Blancpain五十噚深潛器腕錶綠面款，441,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

▲▼OMEGA,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚深潛器腕錶黑色陶瓷鍊帶款，685,000元。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Blancpain

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