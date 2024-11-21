最火的年度聖誕掛飾亮相　施華洛世奇禮物列車超夢幻

▲施華洛世奇雪花造型掛飾送禮自用兩相宜。（圖／翻攝swarovski IG）

記者陳雅韻／台北報導

洋溢歡樂氣氛的聖誕節即將來臨，不少人會收集印有年份的聖誕掛球或吊飾紀念，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）與丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）照例發表年度限定款的節慶掛飾供收藏，施華洛世奇還推出聖誕倒數日曆，25 個八角形窗口中隱藏著水晶人物和裝飾品，蒐集完整是一列透明的水晶火車，上面滿載動物小雕像、星星、雪花到糖果手杖、冬青樹葉和節日樅樹等各種裝飾品，夢幻極了。





▲施華洛世奇2024 Annual Edition聖誕倒數日曆，38,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

而2024年度限定款節慶掛飾，施華洛世奇從雪花汲取靈感，推出透明水晶色調和香檳色調雪花掛飾與球形掛飾，此外，發表應景色調翠綠色、油桶紅、溫暖金色裝飾的Holiday Cheers系列裝飾品，造型包括糖果拐杖糖、薑餅、聖誕襪等聖誕元素掛飾，以及一系列Holiday Cheers Dulcis聖誕居家擺件，送禮自用兩相宜。





▲施華洛世奇Holiday Cheers Dulcis拐杖糖掛飾。





▲施華洛世奇Holiday Cheers聖誕老人擺件。

有別於施華洛世奇的亮麗繽紛，喬治傑生由丹麥設計師Sanne Lund Traberg選用經典季節元素揉以鍍金或鍍鈀材質，創作風格優雅的星芒、雪花、天使、月亮、星星、愛心、鈴鐺及聖誕球等懸掛吊飾。此外，居家空間與餐桌亦可裝飾小型聖誕樹造型的立形擺飾、雪花造型燭台、香氛蠟燭、日曆蠟燭增添節慶氣氛。

▲喬治傑生2024聖誕收藏系列以黃銅鍍18K金製的懸掛吊飾。（圖／喬治傑生提供，以下同）





▲喬治傑生2024聖誕樹裝飾組合，黃銅鍍18K金款5,500元。

▲喬治傑生聖誕收藏系列2024聖誕餐燭兩入組，2,000元。