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1000元以下聖誕交換禮物特搜！明星商品超殺價格買到賺到

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記者李薇／台北報導、攝影

聖誕節不僅是跟家人團聚的重要時刻，也是好朋友之間建立情感的好時機，尤其是交換禮物活動，絕對是令人期待又歡樂的環節，以下就分享多款1000元以下的聖誕禮盒，價格親民、東西好用，送人或是拿到都會被稱讚的好物。

＃Kiehl's契爾氏 經典潤澤酷潮禮盒，售價990元

Kiehl’s,契爾氏,INNISFREE,聖誕節,交換禮物,聖誕禮物。（圖／記者李薇攝）

秋冬是適合乳霜的季節，Kiehl's契爾氏經典冰河醣保濕霜大容量包裝，之前也熱賣到缺貨，這次禮盒裡面擁有冰河醣蛋白保濕霜、經典潤膚乳、酪梨眼霜、極效潤澤護手霜，一盒顧及眼周、臉部、身體、雙手，簡直是精緻女生必備組合，每一個細節都不能放過，價值2260元更是買到賺到。

＃INNISFREE 綠茶籽玻尿酸保濕限量組，優惠價950元

Kiehl’s,契爾氏,INNISFREE,聖誕節,交換禮物,聖誕禮物。（圖／記者李薇攝）

INNISFREE的綠茶籽玻尿酸保濕精華一直都是品牌很熱銷的單品，推出之後不斷改良，濟州綠茶的美肌綠茶水搭配奈米膠囊科技玻尿酸，保濕效果超絕，這次組合以80ml＋15ml大小容量的精華，加上綠茶籽玻尿酸保濕霜15ml，可以說是好用CP值又高的送禮之選。

＃Kiehl's契爾氏 明星面膜酷潮禮盒，售價850元

Kiehl’s,契爾氏,INNISFREE,聖誕節,交換禮物,聖誕禮物。（圖／記者李薇攝）

來自紐約藥房起家的Kiehl's契爾氏是很多女孩的愛牌，這次聖誕節也推出很多實用組合，其中，明星面膜酷潮禮盒集結亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、冰河10.5角鯊烷保濕修護面膜、莓果薑黃精萃亮面膜，等於毛孔、保濕與亮白肌膚問題都可以一次兼顧，小小包裝出國旅行攜帶也好方便。

關鍵字：

Kiehl’s, 契爾氏, INNISFREE, 聖誕節, 交換禮物, 聖誕禮物

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