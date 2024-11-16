薑餅人、烤布丁變成香氛蠟燭！現在最流行「美食調」香甜馥郁層次

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

近年香水界除了常見的花香、果香與木質調，帶有香甜食物氣味的「美食調」也非常受到歡迎，馥郁帶有食材的香氣，別有一番風味，相當獨特，最近也有不少美食調的單品，非常值得好好品味。

＃Diptyque 2024限量聖誕蠟燭－甜點，190g、售價2700元

聖誕節除了聖誕樹是基礎元素，薑餅人也是很常見的節慶甜點，Diptyque就以此作為靈感，運用肉桂、八角茴香、蜜桔與香草氣味融為一體，聞起來是香甜又帶有一點辛辣的味道，紅色蠟燭杯身展現出愉悅的氛圍，連經典橢圓商標都換上療癒的毛氊，細節質感很到位。

＃NEOM 聖誕祈願限定蠟燭，420g、售價2300元

聖誕節也是家人團聚圍爐的季節，豐盛的大餐中怎麼少得了甜點，NEOM聖誕祈願限定蠟燭「像剛出爐的、聖誕餐桌上的烤布丁」，帶有果香的柑橘、辛香的肉桂及溫暖的東加豆等13種精油，打造帶有甜味以及伴隨熱紅酒香料感的氣息，很具有層次感。

＃Maison Francis Kurkdjian 幸運守候蠟燭－Saint Honore限量版，280g、售價3600元

據說在槲寄生下接吻可以帶來好運，將如此絕美的意象，運用溫潤的麝香打造出宛如奶油般木質調的幸運守候香氛蠟燭，悸動又溫馨的戀愛氛圍，在雪季特別浪漫，香氛蠟燭盛裝於Limoges瓷器罐中，並飾有Maison Francis Kurkdjian標誌性的金色聖誕裝飾。