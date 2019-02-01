fb ig video ETtoday search mobile

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

> >

▲林志玲。（圖／VOGUE提供）

編輯／Ping　圖／《VOGUE》提供

近期林志玲再度傳出與言承旭復合的消息，對此志玲姊姊也透過工作人員回應：「姐姐單身」。女神日前在拍攝《VOGUE》雜誌2月號封面人物時，也大方聊起自己的內心世界，直呼單身不是罪吧！

志玲姐姐身穿Shiatzy Chen 旗袍領露背晚裝（左），與Givenchy（紀梵希）藍色斜肩抓皺晚裝（右）搭配神秘薄紗登《VOGUE》雜誌，薄紗隱約透著志玲姐姐柔美卻又堅強的眼神，彷彿道出她不服輸的內心。

▲林志玲。（圖／VOGUE提供）

正如她所說的：「單身不是一個罪吧！單身女子沒結婚，並不代表現在不幸福。」幸福不一定要兩個人才能完整，一個人時可以發現自己的價值與美，完成自己想要做的事情，為自己活在當下，而不是一昧等待別人來補足你的生命。

▲林志玲。（圖／VOGUE提供）

身穿Shiatzy Chen粉紅色烏干沙削肩洋裝，像極了翩翩起舞的仙子。年屆44歲的志玲姐姐，在她臉上絲毫看不見歲月的痕跡，不僅僅是保養得好，更是因為她的內心還是位少女。

她說：「在這個不可逆的時間軸中，讓我們優雅的迎接它，做一個不被年齡支配的女人。」學著放下年齡的數字，永遠要告訴自己「你的內心非常青春」，唯有自己想要快樂、年輕，才能真正留住青春。

在面對風風火火的傳言，她選擇以幽默的方式回應，林志玲不只美，更多的是那正能量與智慧。

▲林志玲。（圖／VOGUE提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

林志玲, 雜誌, VOGUE, 2月, 封面, 紀梵希, 拍攝, 心路歷程, 感情
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

今晚就來試！日本研究：晚餐前吃2根香蕉，10天甩肉3kg

出社會後最怕過年！長輩逢人就問這2大難題

阿嬤養的都肥嘟嘟！「保羅先生」搞怪插畫讓人秒噴笑　網喊：太貼切了

Ella辣露大腿根部　戴破千萬寶格麗珠寶勾魂 寒假就要吃遍「宜蘭」　少女心乳酪派、在地人大推臭豆腐通通有 【奧斯塔羅】過年買彩券要中、打麻將手氣要旺，2019怎麼做才能開運？ 迎接超級盃！BAPEＸ愛迪達推暗黑迷彩　猿人頭變身美國國旗 變得愛抱怨、消極　這些都是「心累了」的5個徵兆 楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她 《知否知否》10大殘酷金句：認為把整顆心交出來，全世界都會讓步

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面