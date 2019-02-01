志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

編輯／Ping 圖／《VOGUE》提供

近期林志玲再度傳出與言承旭復合的消息，對此志玲姊姊也透過工作人員回應：「姐姐單身」。女神日前在拍攝《VOGUE》雜誌2月號封面人物時，也大方聊起自己的內心世界，直呼單身不是罪吧！

志玲姐姐身穿Shiatzy Chen 旗袍領露背晚裝（左），與Givenchy（紀梵希）藍色斜肩抓皺晚裝（右）搭配神秘薄紗登《VOGUE》雜誌，薄紗隱約透著志玲姐姐柔美卻又堅強的眼神，彷彿道出她不服輸的內心。

正如她所說的：「單身不是一個罪吧！單身女子沒結婚，並不代表現在不幸福。」幸福不一定要兩個人才能完整，一個人時可以發現自己的價值與美，完成自己想要做的事情，為自己活在當下，而不是一昧等待別人來補足你的生命。

身穿Shiatzy Chen粉紅色烏干沙削肩洋裝，像極了翩翩起舞的仙子。年屆44歲的志玲姐姐，在她臉上絲毫看不見歲月的痕跡，不僅僅是保養得好，更是因為她的內心還是位少女。

她說：「在這個不可逆的時間軸中，讓我們優雅的迎接它，做一個不被年齡支配的女人。」學著放下年齡的數字，永遠要告訴自己「你的內心非常青春」，唯有自己想要快樂、年輕，才能真正留住青春。

在面對風風火火的傳言，她選擇以幽默的方式回應，林志玲不只美，更多的是那正能量與智慧。

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