醜才時髦！15雙「怪美的」球鞋推薦　內行人搶著收藏滿版愛心、珠寶老爹鞋

球鞋控都知道，現在是「醜鞋」當道的時代，不管是老爹鞋或厚底鞋，甚至有點年代感的復古球鞋在這幾季都是最熱門的搶手貨！

就像蔡依林專輯「怪美的」一樣，以前那些被我們看覺得超奇怪的鞋款，都浮出檯面，而且穿搭起來還怪時髦的，如果妳也看膩了一般的球鞋，不如挑戰一些不一樣的，以下15雙怪美球鞋，看看哪雙可以進的了妳的鞋櫃。

1．Balenciaga Triple S 老爹鞋

從2017年爆紅到現在的Triple S，絕對是最搶手的老爹鞋，看膩了白底和撞色的選擇，但這雙超修飾腿型的鞋型又讓妳愛不釋腳的話，更有個性的黑色款會是妳最佳選擇。

2．Stella McCartney Eclypse 運動鞋

Stella McCartney 的Eclypse鞋款除了厚底可以增高的小心機，還有偏尖的鞋頭設計也能修飾腿型，是時尚潮人眼中的熱門鞋款之一。最特別的這雙加上彩虹般渲染的鞋底設計，與女孩喜愛的粉紅配色，整雙鞋就像糖果般繽紛又討喜。

3．Nike M2K Tekno 運動鞋

小白鞋穿搭不容易出錯，還有一點特色的鞋型，讓妳腳下更出眾 。這雙Nike M2K Tekno常常賣到缺貨，有看到心動就要快狠準直接下手。

4．Buffalo London 愛心厚底球鞋

個性的厚底球鞋配上充滿可愛少女心的愛心，衝突的混合感加上增高設計很適合嬌小女生來穿搭，另外 Buffalo London可是最近歐美討論度很高的球鞋品牌，時尚內行人都已經關注許久，妳還不快快收藏嗎。

5．Gucci Flashtrek 運動鞋

老爹鞋升級版，大概就是Gucci 這雙Flashtrek 運動鞋，加上珠寶裝飾的設計，怪中又帶有華麗個性

6．Brandblack 網眼拼接皮革運動鞋

機能性的網眼布料搭配帥氣皮革，穿起來不但舒服，異材質拼街讓視覺看起來也更有設計感，將上撞色配色組合也十分討喜，價錢也走中價位的鞋款，值得投資一雙。

7．Maison Margiela 金屬光澤運動鞋

科幻的金屬光澤加上仿舊設計，Maison Margiela真的很懂怎麼掌握時尚人愛的高調和神祕之間的平衡，這雙鞋的個性已經幫妳說明了一切。

8．No. 21 運動鞋

義大利品牌No. 21推出的鞋款也受到許多時尚潮人喜愛，其中運動鞋的設計以特殊輪廓的鞋底設計搭配搶眼撞色，是不想跟別人撞鞋的好選擇。

9．Fila Ray Tracer 撞色運動鞋

最近外型老派的球鞋反而很吃香，這幾年在亞洲擁有高人氣的Fila 運動鞋與復古鞋型受到許多潮人喜歡，加上價格平易近人，看到有特殊配色的款式，要收藏要快。

10．Chloé 老爹鞋

Chloé 推出球鞋後，也受到許多時髦女孩喜愛，超多款的配色，更是能滿足女孩善變的心。

11．Eytys豹紋運動鞋

來自瑞典的潮流品牌 Eytys也有一批低調忠實粉絲，他們的厚底球鞋也一直在許多人氣購物網站的搜尋榜中，如果今年想要一雙不一樣的球鞋，Eytys 加上近期大紅的豹紋設計，絕對能讓妳潮一波。

12．Acne Studios 厚底運動鞋

Acne的厚底鞋款也是許多街拍潮人愛穿的鞋款之一，看似厚重的設計加上尖頭鞋身，可以讓雙腿看起來更修長。

13．Nike x Comme des Garçons 聯名厚底鞋

Comme Des Garçons在秀場伸展台曝光後造成轟動的Nike聯名厚底鞋，市面上也有販售，超高的厚底設計，穿起來氣勢就是不一樣。

14．Ash 螢光配色老爹鞋

螢光色系現調點綴黑色為基底的球鞋，潮到不行，適合喜歡挑戰各種大膽風格或是個性穿搭的女孩。

15．Jeffrey Campbell透明球鞋

身為球鞋控的妳，撞色和拼接球鞋已經有一堆了，那試試看Jeffrey Campbell的透明款，還可以隨著妳穿的襪子變化，一雙抵十雙。

TEXT／BY AFRA DING PHOTO／品牌提供

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