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HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

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▲愛上變身情人。（圖／翻攝自韓國mr2day、CFP）

▲南韓女星徐玄振出席慶功宴，腳上穿的就是白色高跟短靴。（圖／翻攝自韓國me2day微博）

記者張妤瑄／台北報導

根據時尚電商品牌Lyst統計，逾8000萬人次、1億次以上的搜索，2018年ZARA白靴的搜索率大升39%，顯見潮人們對白靴的渴望，是鞋櫃必備單品之一。跑在ZARA白靴之前的分別是，紅了一陣的老爹鞋，第一名是BALENCIAGA（巴黎世家）Triple S，第二名是FILA鋸齒鞋。

▲▼ZARA。（圖／翻攝ZARA）

▲ZARA白靴搜尋熱度飆漲，緊追BALENCIAGA。（圖／翻攝官網）

ZARA白靴是鞋類品項前三名的唯一高跟鞋類型，而去年也的確是逐漸大紅，在許多注重穿搭的潮流明星身上，都可以看到白色高跟靴款默默出鏡的畫面。

▲愛上變身情人。（圖／翻攝自韓國mr2day、CFP）

▲韓星李多熙穿白靴配牛仔褲，造型時髦。（圖／CFP提供）

以亞洲為例，南韓演藝圈女星穿「白靴」配長褲的例子有許多，舉例來說先前熱度超高的《愛上變身情人》演員徐玄振、李多熙出席同一場慶功宴時，就不約而同都穿了白色靴款，整體造型亮眼，時髦摩登。

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以白靴來說，時尚咖沒有特定品牌迷思，上ZARA網站搜尋一下就有許多款式，價格約介於新台幣2,000元～4,500元，價格可愛易入手，變時髦的治裝費沒想像中高。

▲▼ZARA。（圖／翻攝ZARA）

▲▼ZARA。（圖／翻攝ZARA）

▲要找白色短靴，到ZARA搜尋一下，立刻出現超多選擇任妳挑。（圖／翻攝官網）

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關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, ZARA, 快時尚, 平價時尚, 徐玄振, 李多熙
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