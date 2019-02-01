16個美妝品牌過年福袋＋最完整紅包攻略　扭蛋機、刮刮樂通通有

Kiehl’s地表最強翻玩最強乳霜

1.翻玩乳霜6大極限，立即獲福袋



活動當天前100人，無須消費即可參與活動。遊戲共六組圖片，每位玩家有10秒鐘記下圖片位置。成功將所有圖片配對完成即可獲得隨機福袋一份，福袋內容除了有「Kiehl’s契爾氏豪華旅行瓶」和Kiehl’s契爾氏試用包組合之外，更有機會獲得Kiehl’s契爾氏新品冰河醣蛋白保濕霜50ml、檸檬香蜂草保濕卸妝水250ml正貨一瓶。

到底怎麼玩？馬上看示範：

2.翻玩DIY！自己的乳霜自己做



凡於活動專櫃購買「冰河醣蛋白保濕霜50ml」，即可操作貼紙機，DIY最強乳霜瓶蓋貼，創造獨一無二專屬於自己的乳霜。

3.上網翻玩拿好禮



於活動當天上網分享DIY冰霜瓶蓋貼，並且hashtag「#Kiehls #翻玩最強乳霜 #冰河醣蛋白保濕霜」，即可獲得深夜奇肌修護精露4ml。

活動日期與櫃點2／2-2／28共20場）：2／2（六）台中中友百貨&板橋Mega City板橋大遠百、2／3（日）台中新光三越&台中遠東百貨、2／6（三）台南西門新光三越&高雄大遠百、2／7（四）高雄漢神百貨&高雄漢神巨蛋、2／9（六）台北新光三越站前店、2／10（日）台南南紡購物中心、2／15（五）台北SOGO百貨、2／16（六）台北SOGO百貨&統一時代百貨臺北店、2／17（日）台北信義新光三越A11&台北新光三越南西店、2／23（六）台北信義新光三越A8&台北京站時尚廣場、2／24（日）台北信義新光三越A8&台北Big City遠東巨城購物中心、2／28 （四）台北新光三越南西店&台北美麗華百樂園

<同場加映> KIEHL’S COFFEE HOUSE新春刮刮樂

2019/1/26-2019/2/28活動期間，單筆消費滿NT200，即可獲得刮刮卡一張，張張有獎，獎項包括Kiehl’s環保杯套、Kiehl’s2019新品（冰河醣蛋白保濕霜50ml、檸檬香蜂草保濕卸妝水250ml、櫻桃光粉嫩美唇油9ml等隨機贈送）、明星商品豪華旅行瓶、專屬試用包體驗組等（隨機贈送，數量有限送完為止）。

▲KIEHL’S COFFEE HOUSE新春刮刮樂獎項豐富

雅詩蘭黛幸運大樂透 翻轉2019



到雅詩蘭官網活動頁面登錄基本資料，即可憑簡訊至櫃上免費玩「幸運大樂透 翻轉2019」一次，中獎率100%，共有45,000份好禮。其中最大獎的「明星商品旅行組」包含一片面膜、特潤、原生露小樣等5樣，價值達NT2,282，而且有多達二千個名額，超有誠意。

▲45,000好禮的獎項清單

▲明星商品旅行組內容

馬上來看大樂透怎麼玩：

消費者於櫃上掃描QR CODE完成指定任務後，還有機會加碼獲贈「限量神助攻好禮」，頭獎包括雅詩蘭黛特潤超導修護露-鴻(紅)運當頭限定瓶正貨、絕對慾望奢華潤唇膏發財紅限定版正貨等等(數量有限送完為止，雅詩蘭黛保有活動變更之權利。)

<同場加映>



凡成為雅詩蘭黛會員，即可於活動期間免消費領取「雅詩蘭黛2019 新年開運紅包袋」一份，數量有限送完為止。

蘭蔻豬事大吉 開運快閃店



於全台陸續開設期間限定「豬事大吉開運快閃店」，以極具新年氣息的紅色為快閃店主色調，除了有巨型明星商品裝事之外，更準備開運飛天豬遊戲區及飛天豬AR拍照區，體驗後都能獲得試用品。活動期間更舉行限時、限量的「明星商品一把抓」活動，每日中午12點開始，限定10人參加，包括經典人氣款超進化肌因賦活露7ml、冬季實用的超水妍舒緩保濕凝露50ml等都在裡頭，抓多少就帶走多少！

豬事大吉開運快閃店：1/4~1/7新光三越A11（南大門Tesla旁）、1/18~1/20新光三越台中店（水舞廣場）、1/28~2/7台北忠孝SOGO（圓形廣場）、2/15~2/17統一時代百貨高雄店（蘭蔻專櫃前空地）

<同場加映>

豬事大吉開運快閃店活動期間，消費即贈「豬事大吉幸運紅包袋（一份兩入）」，上頭還有燙金的飛天小豬圖案很可愛。

植村秀2019微紅唇RD163扭蛋機



從一月中開始，植村秀在限定櫃點舉辦微紅唇驚喜派對，消費者只要到指定櫃點試唇色，拍照打卡上傳社群網站（不需消費），即可玩一次微紅唇扭蛋機，每日限定30名，科科都有獎，價值NT300～NT1,700，最大獎可得到無色限唇膏正貨一支喔！

活動期間：1/18～2/18

指定櫃點：台北遠東SOGO百貨復興館、台北新光三越信義新天地A8、A11，台中新光三越中港店，高雄漢神巨蛋。

<同場加映>2019會員新年紅包袋

2019/1/1起白金、風尚會員至全台櫃位不限金額消費，即可獲得紅包袋一（一組3個，數量有限送完為止）

Melvita開運骰骰樂



即日起於Melvita蜜葳特全台櫃點消費折扣後滿NT 1,500即可參加骰骰樂一次，每點都有獎，有機會骰到最最高NT600的購物折扣（獎項須於當場使用，離開後恕不享兌換資格，每人限骰一次，恕不累折）

<同場加映>喜氣紅包禮

1/25~2/10活動期間至Melvita蜜葳特全台門市專櫃櫃點，樂活卡友憑樂活卡即可獲得Melvita蜜葳特經典蜂巢燙金紅包袋一份。一般消費者跟快活好友消費折扣後滿NT. 888即可獲得（數量有限，贈完為止）。

克蘭詩好運大紅包



2019/2/5~2/11臨櫃購買任一款指定經典產品（包括黃金雙激萃、面部護理油或彈潤植萃美唇油，含特惠組），結帳後即可獲得中獎率100%的「克蘭詩好運大紅包」刮刮樂一張，最大獎「整單奉還」，當場免費點貨帶回家！

雪花秀刮刮卡



2/2-2/10期間推出「新春刮刮卡」活動，在櫃上單筆消費滿NT2,000，即可獲得一張。刮刮卡上共有7款豬年的吉祥話，每一句都能獲得相對應的贈品

Jo Malone London紅包袋



凡於櫃上消費，即有機會獲得限量「Jo Malone London紅包袋」 （全台限量1000份，每人限領1份）。

YSL藍圖狂想版限量紅包袋



2019/1/26至全台YSL專櫃任意消費，即可獲得「藍圖狂想版限量紅包袋」一份，每櫃限量50份。（每人限兌換一次、恕不累贈，數量有限兌完為止）

Giorgio Armani 2019 年限定紅包袋組



1/25起於Giorgio Armani專櫃消費不限金額，即可獲得「Giorgio Armani 2019 年限定紅包袋組」一份（一份共5個， 每人限領一次一份，全省限量 2750 份，贈完為止）。Giorgio Armani尊榮黑會員憑LINE優惠券即可至任一實體專櫃領取。

歐舒丹



凡購買金喜好運限定版乳油木護手霜即贈限量紅包袋組及春聯（每人限贈壹次，數量有限，贈完即止）。

NARS



1月上市特霧唇誘新年亞洲限量色＃Flame、#Firework、#Firecracker及限量裸光奇肌氣墊（霓光炫紅版）。任購買2項產品（含任一限量霓光炫紅彩妝） ，即可獲得NARS 新春限量紅包袋！

浪凡LANVIN新春紅包袋



因應農曆新年來到，特別於亞洲市場提供豬年新春包裝，即日起至2/28，凡購買浪凡任一香氛單品，即可免費獲得限量浪凡豬年新春提袋以及品牌新春紅包袋一只（6入）。

OPI色彩心能量紅包袋



即日起~2/10至OPI全台櫃位，凡消費即贈「新年心感動品牌明信片」一入；購買新年優惠套組則可獲得「OPI袋袋好運新春限定購物袋」一組、消費滿1,200元贈「色彩心能量紅包袋」、滿NT1,500更可獲「2019色彩心能量品牌專屬護照」。

阿原己亥豬年春聯紅包袋組合

即日起凡於全台阿原直營門市、百貨店櫃或官方購物商城，VIP單筆消費不限金額、非VIP單筆消費達NT1,000，即贈「阿原己亥豬年春聯紅包袋組合」一組，數量有限，送完為止。

潘海利根Penhaligon's



1/19開始，新年期間只要至櫃上消費就贈紅包袋。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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