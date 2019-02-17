陳庭妮詮釋《比悲傷》攝影師　從膽怯到勇敢靠每天揹著一台厚重相機

庭妮一如往常地準時抵達攝影棚，甚至比約定的時間更早一些，對她而言，準時是對工作最基本的要求，也是她對所有參與人員的尊重。穿著寬鬆的牛仔褲、白襯衫和灰色小背心，剪了短髮、脂粉未施的她，帶著一種不帶攻擊性的清麗秀美，看起來就像個大學生，而她總是親切的樣貌，也顛覆了眾人對名人的既定印象。

攝影棚是個奇妙的場域，它隱約地建構出了一種隱私機致，因為大多數的受訪者來到棚內，會把布幔拉下，保有名人的隱私。但庭妮顯然不是這麼想，她喜歡和大家一起處在同個空間，沒有隔閡地聊聊近況，也毫不介意工作人員看到她素顏的樣子，甚至還會把她的愛犬，原本是流浪狗的 Chelsea 帶到拍攝現場。

簡單，隨性卻又真實，她散發出來的溫暖能量，總是有方法感染整個空間。

第一次的角色轉換

在《比悲傷更悲傷的故事》裡飾演攝影師 Cindy，庭妮從被攝者的角色轉換成了攝影者，為了進入角色，她真的每天揹了台厚重的相機，學習從不一樣的角度看世界。「拍照是為了抓到那個瞬間，大家都說演員很敏感，可是我覺得攝影師比演員更敏感，因為你只有那一次的機會，你要如何找到那個 Timing 是很困難的。」

為了讓庭妮更深入角色，導演給了她藝術家 Cindy Sherman 跟詩人余秀華兩個參考人物，庭妮在這兩位傳奇人物的身上，看到的是對她們對作品的執著；而她從這個角色裡，學到的是勇敢。「導演覺得我是一個比較溫和的人，但 Cindy 是個敢愛敢恨的女人，他想讓我捕捉到不畏懼的能量。她跟我真的是很不同的人，為了揣摩她，我瘋狂做田野調查，尋找跟我不同愛情觀的人，後來了解之後，真的有種釋放的感覺。大家都說我心裡有個小惡魔，可是我個性很膽小，金牛座又穩定不喜歡改變，但戲劇中可以去開發不同面向。這或許是我喜歡拍戲的原因，在安全的範圍裡嘗試不同的人生，挖掘陳庭妮的其他可能性。」

從膽怯到勇敢

從小就是家裡唯一的掌上明珠，被家人朋友鼓勵後參加了「凱渥夢幻之星」出道，無心插柳地進了模特兒圈，後來還成為演員。珍惜羽翼的她，出道十幾年來，幾乎看不到任何負面新聞。低調敬業的庭妮，在工作夥伴、朋友的眼中，善良孝順，從來就是個乖巧貼心的女孩，但也因為心中總是牽掛著別人的思維，總是無意間活在別人的眼光裡。

「Cindy 教會我無所畏懼，不要在意世俗的眼光，因為她的人生觀在世俗的眼光裡是不被認可的，大家會說她就是個小三，但其實是為了展覽的養分，這需要很大的自信才敢這麼做。我們都是群居動物，或多或少都會被世俗的眼光影響，但她不會被規範牽著鼻子走。」庭妮這麼說。

或許2018年的庭妮與勇敢這件事特別有緣分，同年上映的電視劇《種菜女神》的主角禮耘，背負母親的期望考上律師，卻發現自己想做的事情是更貼近自然與土地，於是暫離繁忙的都市，重拾樸實無所求的生活。庭妮說自己很能體會女主角的心境，因為她的爸爸正是退休後回到山上定居。「人生本來就會歷練高低起伏，見過大風大浪，體驗過人情冷暖之後，最後還是想回歸從小長大的地方。拍完《種菜》之後我也好想回台中，那樣的生活方式我蠻喜歡的。」

農村生活再體驗

跟著劇組人員到花蓮生活了半年，庭妮坦言《種菜》可能是拍過最辛苦的一部戲，在夏天的東台灣烈日下拍攝，就連從小在大自然裡長大，喜歡接觸土地的她都大呼吃不消。「要克服夏天濕熱的天氣很辛苦，妝容一天要補太多次，一直補妝又會感覺很厚重，所以我們都要選擇持久的底妝；為了怕紫外線對肌膚造成的傷害，也得好好作防曬。但這些都很值得，不僅跟劇組人員培養出革命情感，最後我們每一個人都獲得一包自己種的米，真的很感人，也體會到粒粒皆辛苦。」

從都市女孩，對情感道德淡泊的攝影師 Cindy，到回歸鄉村，享受樸實生活的禮耘，庭妮笑說2018年有接到這兩個性格迥異的角色已經很滿足。「以前角色的選擇比較少，很幸運地這幾年接到蠻多有意思的角色。人本來就是要瘋狂地挑戰自己，尤其是演員，無論是內在或外在，都要勇於突破，不要一直躲在舒適圈。當你習慣了安逸，就會開始忘記進步。」

這不是個二元對立的世界

演員無疑是幸運的，他們得以在虛構的世界裡扮演形形色色的人物，體驗各種情緒，也延伸了視野與想像力，從千篇一律的規律生活裡，走進不同人的人生。庭妮說，以前年輕時只是想說試試看吧，但現在對表演真的有了一點上癮的感覺。「你會渴望休息，因為拍戲真的太累了，可是一休息之後，看電影時又會心很癢，我還會去要別人演的劇本，從文字上領略那些情節。看劇本對我來說已經不像是工作了，而是融合了我的生活，從中得到很多樂趣。」

即便許多角色帶給她勇氣，但她想用戲劇帶給大家的，則比勇氣更深層。「在我的世界裡，沒有絕對的壞人或好人，每個人最終會變成的樣子，肯定是被環境、事件和身邊的人逐漸影響。身為演員，我希望讓觀眾看到每個角色的轉變，看到背後的原因，像很多人最後認同《悲傷》的 Cindy，知道她為何需要從碰撞中了解愛情。」笑稱自己是個土法煉鋼的演員，庭妮的戲量不大，因為每個角色都需要全心投入，要真正為了劇本去學習。「內化角色是最基本的，但也要定義每個角色不同的生命力。」

從徬徨到自信

如今在戲劇中充滿自信的庭妮，也曾徬徨遲疑。從小高人一等，身材纖細的她，因為跟大家與眾不同，反而對自己沒有安全感。後來模模糊糊地進入模特兒圈，也是靠著不斷摸索才知道什麼適合自己。「以前當模特兒時期的自信有點像是裝出來的，心裡是不想輸的感覺。是當了演員之後，從每個角色裡重新認識自己，不敢說是由內而外找到自信，但比較踏實。身體不會說謊，有感覺到近幾年比較會運用自己的身體，手心合一的時候，知道我好像往正確、自己想要的道路上。」

即便是備受寵愛的獨生女，但庭妮從小就渴望獨立，來台北工作這件事，無疑就是人生的轉捩點，如此重大的決定，勇敢的庭妮從來沒有懷疑過自己，因為她樂觀的態度已經內化成人生態度。「我應該是真的蠻樂觀的，我覺得遇到任何事情都是有原因的。我的經驗值也告訴我，遇到挫折的時候一定會痛苦，可是痛苦後如果能轉化成樂觀的態度，會有另一條光明的路。我不知道是不是老天爺對我很好，還是因為我的正能量吸引到好的氣場，我相信只要保有正面態度，事情都會迎刃而解。遇到挫折不要放棄，然後面對問題，這是我一直以來的信念。」

滋養自己的內心

表演是給予，但演員也需要滋養自己的內在，才能給觀眾更有深度的表演。喜愛電影和閱讀的她，將這兩件事情視為最重要的養分。從淡然說故事的《東京家族》，到探討小人物底層生活的中國導演胡波遺作《大象席地而坐》，電影能夠給予的，不光是每秒24格的真理，更是人生的縮影，和演員所堅信的哲學理念。

對人性極為感興趣的庭妮，也喜愛閱讀許多與心理學、心靈成長相關的書籍，其中一本《生死之間》影響她甚多。「這本講述一名催眠師在臨床經驗中，紀錄病患描述死後的世界，提到了很多當下的困難、悲傷和憂愁，其實都是我們來到世界上，自身決定要有這些經歷的。這些看似痛苦的經歷，反而會帶來正面的改變跟感受。這本書算是有一點像我人生的聖經，每次心底有憤怒或煩躁的時候，我會重新拿起來閱讀，得到正面的能量。」

即將在今年迎向三十歲的庭妮，對於一般女生擔憂的年紀關卡，反而十足期待。「我可能一直都是個比較早熟的人，有些朋友會笑我很老成，所以一點也不擔心三十歲，反而很期待三十幾歲的來臨。二十幾歲的我，還沒有這麼了解自己，現在的我更有自信、更知道自己要的是什麼。未來的我，應該只會更好吧。」庭妮笑著這麼說。

採訪撰文／李昭融 造型／林智強 攝影／江民仕 髮型／Sandy @HC Group 化妝／Stanley Su 彩妝提供／NARS

Text ／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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