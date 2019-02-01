就是要你看著我　John Yuyi江宥儀：「藝術是表達自己」

採訪撰文／李昭融 攝影／Hedy Chang 化妝／Nash Chen 髮型／Fran Lin

國內外九十間頂級藝廊參與的首屆《台北當代藝術博覽會》會場入口，每個葉片都貼有刺青貼紙的一株大樹醒目地出現眼前。John Yuyi 將一棵真實生長的樹種植在室內的人造場域，樹葉上面的刺青貼紙，就是她與朋友、前男友聊天時使用的文字、語句和符號截圖。「對我而言，那棵樹就像是心情筆記，樹葉就是訊息，但它自然落下的時候，已經沒有接受者，就像是透過簡訊的心意沒有被表明。」一頭藍色長髮的小江這麼說。

藝術是表達自己

她最初的創作是一件連身泳衣，因為這個在網路上被搶購一空的單品，小江申請了藝術家簽證到紐約發展。而後的臉部刺青貼紙，因為反映了臉書、IG等社群媒體世代的心聲，在短時間內引起討論。如今雖以攝影為主要媒介創作，小江也不斷尋找更有趣的媒介，表達天馬行空的理念。

「我的創作都是為了自己，追求我的內心滿足，這是唯一讓我前進的動力。讓我最有共鳴的是三種創作元素：一個是亞洲女生，然後是台灣小孩，以及情緒有障礙的人，如果我的作品能見度比較高，可以讓他們覺得沒這麼孤單，也可以鼓勵他們。我從來沒有在國外念書，台灣土生土長；我也從來不是學校的寵兒，但我現在作得也還不錯，我想，傳遞這樣的訊息是很重要的。」

上衣、牛仔褲、白色高跟鞋，all by Gucci。

浮誇且時髦

在社群媒體上以獨特觀點與時尚品牌合作，John Yuyi 早就是時尚圈的靈感繆思，這樣的她，笑稱自己的風格就是浮誇，上升獅子座的她，坦言好朋友曾說過自己的打扮像白靈，「可能穿衣風格不完全是白靈，但是我那種衣不驚人死不休的態度，或許是有點像。」打扮多元的她，有時候穿得休閒愜意，大大的寬鬆 T-Shirt 和小帽子，宛如滑板女孩；有時候很艷麗，全身同個色系搭配長靴就極為搶眼；有時會穿上白襯衫和制服裙，看起來宛如高中生。「時尚對我而言絕對是好玩的，有時候會因為穿得很不同，受了刺激，讓生活變得比較有趣。以前喜歡滑IG找穿衣靈感，但現在比較隨心所欲，會故意用服裝創造出不一樣的角色。」

畢業於實踐大學時尚設計系的她，對於時尚這件事，在大學時期也曾有過掙扎。「當初看完《正負二度C》後，才知道人類對環境造成很大的危害，看時尚圈每個人打扮得花枝招展，就會感覺很諷刺。後來有一年在紐約大都會博物館 Met Gala 特展中，看到川久保玲的作品，不知道為什麼，當下覺得非常感動。服裝是生活的一部分，卻也可以進階到藝術和極致工藝。一個人可以用這麼大的能量和力氣做一件事情，還可以做到這麼好，就是一件很美的事。川久保玲的設計不是實穿的，而是給你一個概念。我在米蘭也看過 Rick Owens 的秀，給我很大的震撼。我以前不特別喜歡暗黑系，但我一直很注意這個設計師，他可以把服裝活出一種人生態度，像是一個概念藝術，也像是宇宙的建立。很多服裝設計師都在創造平行時空，就像香奈兒的秀也是給你短暫15分鐘的不同時空。」

黑色造型洋裝，Miu Miu。

滋養我的點滴

很愛看電影的小江，說感覺孤單的時候，一天可以看兩三部電影，音樂的話則是雜食性，什麼都聽。「音樂和電影製作人真的很神奇，電影能讓你在一兩個小時間思考生命本質，或聽到一首歌就全身酥麻，甚至湧起想哭的情緒。我最喜歡的電影應該是《紐約浮世繪》，虛幻的情節和劇情，有點天馬行空的鋪陳，卻又很真實，感情的處理很像我的投射。」

當然，藝術也是她一路走來生活的養分。小江國小的時候，就喜歡法國女性藝術家 Niki de Saint Phalle，會模仿她畫畫，用明亮的色彩敘述圖像故事。「她創作的能量很強烈，顏色繽紛，學著她的繪畫很療癒。」她也很景仰台灣藝術家謝德慶，「以前不了解，因為他的東西太深，仔細研究後發現他是哲學家，顛覆你對生命的價值觀，這樣的人用自己生命裡的一年去告訴你一件事情，真的很令人感動。此外我也很喜歡攝影師 Jean-Paul Goude。他的作品超級有趣，看了會會心一笑。」

一開始是連身泳裝，後來是刺青貼紙，而攝影這個媒介，讓她得以讓更多人看見其創作。「我一直在想如何讓攝影更有層次，想要思考可以讓別人互動的作品，或許像〈我樹著打給你〉那樣，跳脫平面，讓觀者感同身受，更真實一點。以前的藝術靈感像是青春的愚勇，現在比較像是生活觀察，可能跟別人聊天的瞬間，靈感突然就來了，所以我都會隨身用筆記本紀錄。」

我有戀物癖，可能因為月亮在金牛座，什麼東西都會保留下來。這本資料夾是我很重要的物品，裡面有我各個時期的作品和創作歷程。每一頁都是滿滿的資料，我會用剪報、照片、圖像、文字等各種媒介紀錄我的創作心路歷程，也提醒自己不要忘記初衷。

我喜歡攝影，隨身攜帶相機，而攝影也是我最重要的創作媒介。我曾經作過一本攝影書《Dear Ex》，全世界只有一本，因為那是我用某個前男友拍的照片印刷成的小書。很私密，也很有意思，好像在偷窺我們當時在紐約的生活。

我一直都很愛用拍立得紀錄作品，這是 Face Post 一開始的作品，不過這拍立得其實不是我拍的，是另外一個攝影師林建文拍的，而模特兒除了我自己以外還有 9m88，現在想一想這個組合好像真的滿有意思的。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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