4款IG網紅曝光率最高的鞋款　還沒入手的快趁打折季衝吧！

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@lisa.aiken、@selenagomez、Zara、無印良品、d+af、charleskeith官網

每年到了這個時候，冬末春初，許多品牌店家都會祭出超強優惠，趁這個機會購入從去年夯到今年的鞋款，才是上上之策！今天就來盤點一下，在IG上的女星網紅們，最常上腳的鞋款的有哪些，你一定都被燒過，是時候該下手了！這些款式一路到春天都很好搭又實穿，也趁著新年穿新鞋添喜氣～

＃細帶高跟涼鞋

涼鞋穿不好就會很像菜市場阿嬤，但是這種細的繫帶高跟涼鞋，就能解決這個問題，尤其是歐美的女星麻豆，平常都會拿來做搭配，有種休閒感又不失女人味，選擇腳踝繞帶的款式，還能有更加修飾的效果。

▲這種涼鞋Zara有許多款式能挑選，特價時可以去碰碰運氣！

＃穆勒鞋

穆勒鞋基本上是少了後腳跟的包覆，可以說是兼具美觀與舒適的一種拖鞋，從去年秋冬開始就非常夯！不論是平底或低跟款式都很受歡迎，可以讓女孩們整體的氣質大加分。

▲charleskeith（左）牛津拖鞋NT＄1,490，（右）手綁結穆勒鞋NT＄1,490。

＃襪靴

襪靴絕對是女孩們鞋櫃中必備的一款！修飾腿部線條的功能是一級棒，腳踝部位就像襪子一般貼覆，所以十分顯瘦，不習慣穿高跟鞋走路的人，就可以挑選粗跟的款式，走起來的舒適度也是很夠的。

▲D+af （左）絨料後拉鍊馬蹄跟襪靴NT＄1,157，（右）素面皮質合腿中跟襪靴NT＄1,157。

＃小白鞋

一雙百搭的小白鞋就更不用說了，幾乎每年穿壞一雙，卻還是會一直回購，因為小白鞋就是萬年不敗，每天穿都不是問題，每個品牌也都一定會出的基本款，所以選項總是很多，不用怕找不到自己喜歡的。

▲（左）無印良品NT＄990，（右）Zara特價款NT＄390。

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