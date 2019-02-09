女孩們的情人節禮物挑起來！不傷男友荷包的「輕珠寶」首選

編輯／JJ 圖／品牌提供、翻攝自Pandora、Tiffany & Co.官網

今年的情人節剛好就在農曆年節連假放完後，領到滿滿的紅包與年終，剛好能拿些來買情人節禮物送給女友！所謂禮輕情意重，想要買戒指、項鍊或是包款送給女友的朋友們，不一定要買價值好幾十萬的最高檔，這些年來「輕珠寶」特別受歡迎，有精品一定的質量，又是不會有負擔的價錢～今天就推薦給大家三家送禮首選。

Folli Follie

許多人會將首飾當作愛情的信物，將情感寄託在上面，希臘時尚品牌Folli Follie 2019年推出了全新的Heart4Heart輕珠寶系列，今年有了特別的設計巧思，採用愛心與四葉幸運草的結合，將鍊墜處的四葉幸運草，輕輕一拉就能變成4顆連續小愛心，能自由變換造型，就跟變魔術一樣～

▲手鍊NT＄2,690，戒指NT＄2,690，耳環NT＄3,290。

另外，還有「Say it」系列限定包款，有肩背包、長夾、短夾可選擇，皮面採酒紅色與黑色的搭配，利用方形孔洞排出「LOVE ME」字樣，想大聲表白心意，選這個準沒錯！

▲肩背包NT＄12,890，長夾NT＄5,990，短夾NT＄4,690。

買對錶一起配戴也是許多人的選擇之一，Folli Follie於情人節期間（1／25～2／15）推出Match系列多款男女對錶優惠。

Pandora

說到Pandora每個女孩的眼睛都會發亮！也算是入門珠寶很好的選擇，每個珠寶配件、吊飾都有特殊的意義，適合送禮又有紀念價值，今年情人節系列，推出了超可愛的LOVED字母項鍊與邱比特吊飾！能串成項鍊或手鍊。

▲PANDORA Shine 愛情字母925銀項鏈，NT＄3,880，邱比特金箭吊飾，NT＄2,180，邱比特鋯石吊飾，NT＄2,580。

Tiffany & Co.

女孩的夢幻逸品Tiffany & Co.，雖然價錢總是讓人畏懼，但是在特殊節日時請男友或是自己送一個，也是很合情合理的吧！預算不多的話5萬元以下也能買到適合情人節送禮的單品喔～尤其是T系列，實用好搭CP值高。

▲Tiffany T Two 18K金雙圈手鍊，NT＄25,500。

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