HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　人氣直升成年度必買

▲梅根去年捧紅法國品牌VEJA。（圖／翻攝kensintonroyal IG、官網）



記者張妤瑄／台北報導

時尚電商平台Lyst每年都會公布過去一年在全球8000萬用戶、超過1億次搜索的大數據資料，根據資料顯示，過去一年法國小白鞋VEJA人氣直升，擠進鞋類品項年度搜索第10名，比上一個年度熱度增加58%，而這也歸功於英國哈利王子新婚妻梅根（Meghan Markle）宣傳有成的原因。

▲梅根出訪澳洲穿著VEJA，讓網民們全都想知道這雙王妃「養胎鞋」來歷。（圖／翻攝kensintonroyal IG）



梅根馬克爾懷孕期間與哈利王子一起出訪澳洲，看帆船賽時，她終於脫掉高跟鞋，換上VEJA帆布鞋上船，舒適的「養胎鞋」讓這雙VEJA頓時成了潮人們的購買目標，搜索率自然激增。該牌設計簡約，在鞋側有V字點綴，均價落在4,500元，親民價位、辨識度高，早是許多明星的愛。

▲VEJA均價親民，約落在新台幣4,500元左右，與一般球鞋差不多。（圖／翻攝官網）



不只梅根馬克爾，張孝全、艾瑪華森（Emma Watson）等人也都是粉絲。在明星效應加持下，潮人們沒關注到也很難，去年紐約時裝周期間，就有不少人出街上踩著該牌小白鞋趴趴走，舒適好穿又時尚。

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VEJA是相當重視環保的品牌，鞋底用亞馬遜流域的天然橡膠製，鞋面選擇巴西小農的有機棉製成帆布、環保鞣製皮革等，面料選擇相當用心。以梅根的高度來說，選穿環境友善品牌，同時呼應全民愛地球，對一般人來說也非超負擔單品，難怪一瞬間這個品牌成了潮人們渴望想了解的時尚品牌。

▲VEJA採用的均為環境友善面料。（圖／翻攝官網）