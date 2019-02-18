《庫洛魔法使》粉絲必敗！浪漫粉夢之杖吊飾肩包、長夾　美到失心瘋

▲《庫洛魔法使》粉絲必敗！夢之杖吊飾肩包、長夾 美到失心瘋（圖／翻攝自shiffon-online.jp）

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《庫洛魔法使》在許多人心中絕對是經典中的經典，自《庫洛魔法使 透明卡篇》播出後又再度被熱烈討論，即使已經時隔一年，但人氣依舊不減。這次與日本DRESSCAMP攜手合作，推出一系列夢之杖吊墜包款，甜美又夢幻的設計，讓人好想全部提回家。

▲《庫洛魔法使》與日本DRESSCAMP合作推出一系列超美的夢之杖吊墜包款。（圖／翻攝自shiffon-online.jp）

這系列的包款有肩包（日幣16,200含稅／約台幣NT$4,542）、手提包（日幣16,200含稅／約台幣NT$4,542）、長夾包（日幣12,960含稅／約台幣NT$3,633）與短夾包（日幣11,880含稅／約台幣NT$3,330），分別有粉色與桃紅色可以挑選。

▲粉色的方型肩包看起來超夢幻～（圖／翻攝自shiffon-online.jp）

在細節上，拉鍊選擇浪漫的玫瑰金點綴搭配夢之杖吊墜，包包上還有小可（可魯貝洛斯）剪影的壓印，即使充滿庫洛魔法使的元素，但整體設計卻非常簡約、低調，不像以往花俏的聯名商品，不管是少女還是熟女都能背上街。

▲不只有夢之杖吊墜，還有小可的剪影壓印喔。（圖／翻攝自shiffon-online.jp）

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