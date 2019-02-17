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奧斯塔羅12星座一周運勢0218-0224　巨蟹中樂透機率高、魔羯感情升溫

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▲星座 。（圖／奧斯塔羅提供）

20190218-0224 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：魔羯座事業運最旺！在學／事業方面，也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，但奧斯還是要提醒感到滿意與安於現狀的同時別怠惰囉！

TOP2：獅子座愛情運最旺！下周面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下週在愛情中你將扮演主導的角色。而理性的存在也不會讓對方感到不悅，會是個愛情運相當好的一週。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運相當良好的一周，可多注意親朋好友之間為你帶來的投資訊息，或許是個不錯能獲利的投資標的喔！

本週需注意星座

1.處女座事業運需要留意：過往學事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況喔！

2.牡羊座愛情運需要留意： 雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加許多，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

3.雙魚座金錢運需要留意： 偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好喔！

牡羊座

開運顏色：黑色
幸運數字：50

整體運勢★★
解析：下周牡羊朋友的想像力與創造消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力，連行動力也稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退因而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意囉！適時的向外求援將有效改善狀況喔！

愛情運勢★★
解析：雙方下周溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加許多，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理！彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

事業（學業）運勢★★
解析：下周在學事業方面，做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定！奧斯提醒在工作上要留意囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性喔！

金牛座

開運顏色：紫色
幸運數字：75

整體運勢★★★
解析：下周金牛朋友對於未來變得盲目許多！一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也將隨之下降許多！另要注意下周物質欲望比重較大，過度追求物質層面！所以奧斯要建議下周，過往的自制能力要再拿出來！！適時地調整自己狀態會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一味追求未來及規劃以後導致忽略了現在的現況，甚至一味地想到以後而忘了現況或許早已足夠！要多加注意，著墨現況會比未來還好喔！

事業（學業）運勢★★
解析：而在學事業方面，則顯得忙碌許多！但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生！所以奧斯建議下周可別把自己繃得太緊繃了，以免逼出了些壓力喔！

金錢運勢★★
解析：財運較不理想，要避免多餘的支出，另外物質欲望的提升也影響著！要多注意囉！

雙子座
開運顏色：灰色
幸運數字：95

整體運勢★★★
解析：下周雙子座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。是個良好的一週，奧斯建議要好好把握喔！

愛情運勢★★★
解析：在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

巨蟹座

開運顏色：黃色
幸運數字：86

整體運勢★★★★
解析：下周距離巨蟹朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，奧斯提醒，下周你們的直覺力相當良好，所以不管是遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺！唯一需要注意的就是下周會顯得感性許多，所以若需思考事情時奧斯建議多點理性會比較好喔！

愛情運勢★★★★
解析：下周彼此對於情感的付出及努力都相當用心的，面對目前的感情雙方也有極高的共識，雖然下周在情感上的付出會多一些，但看到對方喜悅的樣子，內心其實也就感到滿足了！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周對於工作及學業上多點無趣的感覺，面對目前的環境感覺到煩躁，特別是雖會這樣覺得但還是懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久，奧斯提醒下周多注意，和女性同事相處或許會有些小流言出現喔！

金錢運勢★★★★
解析：財運良好，會有些意外之財但注意切勿太過招搖，例如中樂透要低調些，免得朋友同事知道硬ㄠ請客，或許就賠本囉！

獅子座

開運顏色：白色
幸運數字：42

整體運勢★★★★★
解析：獅子座的朋友，下周將是個思緒清晰快速的一週，自我管理相當良好的一週，也因為如此下週的你在面對人事物及狀況時，會有效且相當快速的解決許多問題。下週耐性理性兼具的良好狀況，也讓你在下週情緒平穩不會有太大的波動。

愛情運勢★★★★
解析：下周面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下週在愛情中你將扮演主導的角色。而理性的存在也不會讓對方感到不悅，會是個愛情運相當好的一週。

事業（學業）運勢★★★★
解析：清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下週的學／事業上，也因為如此讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★
解析：：正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

處女座

開運顏色：紅色
幸運數字：10

整體運勢★★
解析：過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓處女朋友在下周面臨多困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難！奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了！環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下周過往學事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

天秤座

開運顏色：天空藍
幸運數字：30

解析：下周天秤朋友壓力的出現，讓自己動了休息的念頭，壓力在下周顯難以負荷，也因為過往有些事情超出了自己的能力範圍，導致下周出現了頗大的疲倦感與無力感，再加上你向來對自己的要求不小，這些狀況都讓你下周顯得難以負荷！奧斯提醒下周要多注意並適時地排解壓力囉！

愛情運勢★★
解析：雙方在愛情裡的步調下周顯得不是那麼的一致，溝通時也存在一個人說東一個人說西的狀況，始終難以搭上線，間接導致爭執的出現也讓某一方對目前的情感感到些許的不滿！

事業（學業）運勢★★
解析：在學事業方面，掌握度的降低，導致目前現況有點抓不太住，間接產生了倦怠感及不確定感，因此對工作上許多事情沒有那麼的有把握！

金錢運勢★★
解析：正偏財運平淡，不太有進財的機會，奧斯比較建議下周守財就好！也不建議有投資動作喔！

天蠍座

開運顏色：綠色
幸運數字：62

整體運勢★★★
解析：下周天蠍的朋友在處事上則顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會，所以下周要更加勇於接受新的事物喔，同時也避免過多的評估時間，別花了太多時間在評估而錯失機會喔！

愛情運勢★★
解析：下周在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議面臨另一半時需要簡化些，避免說者無意聽者有意的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：在學事業運方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳的喔！

金錢運勢★★★
解析：下周財運停滯，並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣較好，另外也要注意開銷的增加！

射手座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：86

整體運勢★★★
解析：下周射手朋友顯得積極許多，開始不在過往那麼念舊或守著既有模式，以往容易受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則顯得減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會要多注意囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，開始較不受到過去的影響！會尋找新的方向一起努力！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規囉，也要避免不必要的開銷！

魔羯座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：06

整體運勢★★★★
解析：下周魔羯座的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，而如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周也將是讓你備感舒適的一周喔，所以好好把握下周那難得的平靜吧！

愛情運勢★★★★
解析：愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好，奧斯提醒適時地給彼此點空間會更增加感情的升溫喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：在學／事業方面，也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，但奧斯還是要提醒感到滿意與安於現狀的同時，也不要停下向前的腳步喔！

金錢運勢★★★★
解析：下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

水瓶座

開運顏色：土黃色
幸運數字：15

整體運勢★★★★
解析：水瓶座的朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少，對於周遭環境也適應不少，是個開心愉悅的一周。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業（學業）運勢★★★★
解析：獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多！

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當良好的一周，可多注意親朋友好之間為你帶來的投資訊息，或許是個不錯能獲利的投資標的喔！

雙魚座

開運顏色：橘色
幸運數字：85

解析：下周雙魚朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺，不管這樣的狀況是重新邁步前的喘息，又或者是努力已久後的休息，下周都將呈現沉思休息的狀態，因此奧斯建議下周適時的放鬆自己是相當重要的喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的一段感情進入的沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下！

金錢運勢★★
解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢, 運勢
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