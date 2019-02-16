新年來到，你的偏財運夠旺嗎？

新年來到，妳的偏財運夠旺嗎？有時在妳意想不到的時候，偏財運就到來，別侷現任何的可能性，歡喜的來迎接新的到來。

首先在心中默念一次問題，然後以直覺，從五張牌中選一張

1.聖杯五：只看見不好，卻沒看見財運在身後

當妳選到聖杯五時，圖中已顯示，妳自己容易看見不好的狀況，卻沒看見好的部分，很有可能在這個新年，你的偏財運還算是不錯，但因為內在對財務上的不安，而因此沒有注意到，機會早已出現在身邊。

聖杯五通常代表著內在的自信心不足，常常覺得哪裡還不夠好，這樣的心態，也容易影響到妳與金錢的關係，當這張牌卡出現時，適時提醒著妳，要懂得看見事情的真相，還不是陷入感覺中看待，因此這個新年，你還是有一些不錯的財運，可別錯失這些好機會了。

2.錢幣十：財運人際運都不錯

錢幣十的出現，代表著妳身邊的人們此時就像是你的財神爺一樣，這個新年你的財運算是非常不錯，很有可能因為與人相處的融洽，自己心情也輕鬆許多，偏財運因此滾滾而來。

當妳選到這張牌時，建議在這段時間可以多出去走動，與人接觸，敞開心看待所有事情，妳的財運很有可能因為你的能量開始轉變，而也開始上升，但也要記得，並不是所有的人脈，都代表錢脈，有時自己需懂得區分，避免因為金錢而讓事情變複雜的狀況發生。

3.寶劍騎士：過於急躁，錯失機會

當心中愈急時，代表著得失心太重，在情緒當中，就難看清身邊真實狀況，當你選到這張牌時，很有可能心中是希望出現偏財運的，但也因為這樣的心情太過了，反而容易物極必反，錯失機會。

寶劍騎士屬於風的能量，當這股風過於急促時，表示妳無法定下心來好好與自己相處，只是希望心中所要的答案快點發生，但很多時候金錢上要有收穫，是需要順其自然與放輕鬆的，當心境上緊抓不放時，就算到手的偏財運，也會容易流失，從享受這個假期開始，心境上的調整，財運也才會開始運轉。

4.權杖四：收穫不錯，再接再厲

權杖四的出現，代表著這個新年，妳的偏財運是中上的，這個財不一定是與錢有關，而事物質上或資源上的收穫，而權杖四代表著，此時妳的整體財運，正是不錯之時，因為過去的努力，開始有累積，別因為感覺辛苦而停滯。

有時選到權杖四，是有豐收成果，之後的生活，開始有些新的挑戰來讓自己成長，如果要整體財運可以提升，要懂得循序前進，按照心中的目標來實踐，別因為感到困難而先選擇休息，有時偷懶是一種逃避的反應，而這些困難也顯示，之後將有成就出現。

5.皇后：偏財運旺，懂得把握

恭喜妳選到偏財運大好的一張牌卡，當皇后牌出現時代表著妳身邊的資源非常豐富，但需要懂得如何運用，而在偏財運的部分，也非常的好，但切勿貪心，為了要得到更多更好，反而失去了原本的樂趣。

當你在喜悅輕鬆之中時，你的財運是很好的，牌卡中女皇身後，有著源源不絕的資源，這些都是讓妳可以盡情享用，因此在這個新年，妳可以開心的玩樂，在這過程中，就會有財運和新的機會進入，而很有可能某些新機會，也會帶來未來的某些發展，當不錯的機會出現時，剩下的就看自己如何來選擇。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎塔羅提供

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