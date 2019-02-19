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全身穿潮牌就是帥？盤點5種NG穿搭千萬不要踩

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@bapecommunity、網友提供

大家覺得穿搭到底怎樣算是好看呢？其實這個問題見仁見智，因為穿搭本來就是主觀意見，只要自己喜歡，想怎樣穿就怎樣穿，但有個前提就是，不要搭配的太NG，破壞了整體的感覺，今天就要來盤點5個NG的搭配。

1.顏色過多

▲穿搭NG示意圖。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@bapecommunity）

很多人穿了很厲害的衣服，但是沒有搭配，身上有五顏六色的單品，但不知道重點在哪裡，推薦大家身上不要超過4個顏色，搭出來的整體感覺會好很多，除非今天你是G-Dragon等ICON，不然不建議身上太多顏色。

2.褲管過長

▲穿搭NG示意圖。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@bapecommunity）

如果是喜歡穿著寬褲的人，褲管的長度就變得很重要了，有些人喜歡穿著落地長褲，但如果長到拖地、尺寸明顯大到不適合的長度，那整體給人的感覺就會很沒精神，建議可以挑選長度剛好到鞋底的褲子，或是反摺起來，會有不一樣的感覺哦。

3.跟風

▲穿搭NG示意圖。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@bapecommunity）

很多人一定要最新、最潮、最貴，但這樣反而沒有自己的風格，建議大家可以多嘗試不一樣的搭配，慢慢找出適合自己的風格，即使是貴的衣服也要穿出其價值，否則會變成衣服再穿人，而不是人穿衣服。

4.荷葉邊領口

▲穿搭NG示意圖。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@bapecommunity）

這點絕對是一大禁忌，鬆垮的話奉勸一句，就丟了吧，給人的感覺絕對比褲子突然掉下來還可怕，建議下一次購買衣服的時候，去看看那件衣服的領口，是否紮實，一件好的衣服，穿很久都是不容易鬆垮的。

5.泛黃

▲穿搭NG示意圖。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@bapecommunity）

東西久了自然有革命情感，如果捨不得丟也沒關係，但千萬不要穿出門，因為真的會被異樣眼光看待，建議怕泛黃的話，不穿時可以用防塵袋套起來，或是洗衣服時多用手洗，這樣衣服的壽命會延長很多哦。

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關鍵字：

穿搭, NG, 泛黃, 顏色, 跟風
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