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Selina大方承認「想戀愛」　大露螞蟻腰招桃花

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▲▼ Selina封面時尚大片。（圖／ELLE提供）

▲Selina離婚兩年，近期受訪大方公開「渴愛」心情。（圖／ELLE提供）

記者張妤瑄／台北報導

Selina任家萱受傷之前一直給人浪漫小公主的形象，受傷後為了勇敢站起，她變得更堅強，體內的浪漫因子也漸漸的被強大內功所取代，最近她拍《ELLE》封面時，坦言「想戀愛」，想找回以前那個喜歡戀愛的自己，認為「時候到了」，可以思索受傷以外的事了。

▲▼ Selina封面時尚大片。（圖／ELLE提供）

▲Selina著GUCCI紅色壓摺上衣配桃色縮口褲，穿MIU MIU鑽飾珍珠厚底高跟鞋配FENDI短襪。（圖／ELLE提供）

Selina大方說戀愛就是2019年願望清單之一，她認為自己準備好了，與前一段關係和解，與自己和解，準備進入第三人生。雖有能量能召喚體內的浪漫因子，但這可不代表她會走回甜美少女路線，拍攝封面大片時，她將FENDI春夏系列鸚鵡印花襯衫打開，「炫腹」性感招桃花，超會撩。

▲▼ Selina封面時尚大片。（圖／ELLE提供）

▲▼ Selina封面時尚大片。（圖／ELLE提供）

▲Selina「炫腹」展現健身成果。（圖／ELLE提供）

時間讓Selina成長，變得比以往更有魅力，不只性感上陣，她穿上全白FENDI戰袍，一展清新溫柔的美麗姿態，望向鏡頭的眼神超迷人。

▲▼ Selina封面時尚大片。（圖／ELLE提供）

▲Selina穿白色裙裝，模樣溫柔。（圖／ELLE提供）

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出道多年讓Selina很懂得如何展現自己的多變模樣，換上GUCCI一款Oversize的格紋西裝外套，配上CHRISTIAN LOUBOUTIN（紅底鞋）豹紋鉚釘過膝長靴，剛好能展現受傷之後她在「第二人生」中學到的堅強，渾身散發大女人的自信。

▲▼ Selina封面時尚大片。（圖／ELLE提供）

▲▼ Selina封面時尚大片。（圖／ELLE提供）

▲Selina套上Oversize西裝外套，展現大女人自信。（圖／ELLE提供）

關鍵字：

Selina, 任家萱, FENDI, ELLE, 時尚穿搭, 封面大片, GUCCI, CHRISTIAN LOUBOUTIN, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 紅底鞋
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