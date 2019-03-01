fb ig video ETtoday search mobile

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

> >

▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲想跟另一半走得長久，這些話真的要多說。（圖／翻攝自www.imdb.com）

編輯／J、示意圖／翻攝自www.imdb.com

在年紀增長後，會發現找到能相愛的人實在很難！而若找到了，對的「相處之道」才能讓感情走得長久。《赫芬頓郵報》邀請婚姻治療師分享幸福伴侶、夫妻經常對彼此說的話，比起熟知的「我愛你」，以下10句話快記牢了。

1.「我會陪著你」

現代人的壓力來自於工作、生活或甚至社群媒體上，每天都有可能遇到不同挑戰，心理學家Samantha Rodman說：「『我會陪著你』意味著你把伴侶放在第一位，不管怎樣你都會支持對方」，反之則會讓關係陷入危機。

2.「我可以幫你嗎？」

最幸福的伴侶，可以是獨立自主，但也是「神隊友」！如果你發現對方正面臨著可能無法跨越的難題，不妨主動上前詢問、減輕負擔。心理學家Shannon Chavez表示：「這展現出你的同情心，也代表你真的關心他的幸福。」

▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

3.「你看起來很棒！」

當熱戀期一過，對於對方外型可能就不會感到新鮮，但別忘記時常稱讚對方，能為感情適度加溫。

4.「我相信你」

遇到新目標或挑戰時，人們常常會質疑自己，伴侶的一句「我相信你」會帶來莫大動力！Samantha Rodman表示：「你可以換句話說『我相信你的判斷』、『我知道你會做出正確的決定』，會使對方找到自信與安全感。」

▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

5.「謝謝你」

別以為感情裡什麼事情都是理所當然，從倒垃圾、煮飯或照顧小朋友這些平凡瑣事，向他說聲「謝謝」，其實能肯定對方的付出，互相保持著一種欣賞、感激的好感，別只在情人節、生日才表達這些心意。

▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

6.「我很抱歉」

人都會犯錯，但要低頭可不容易，面對最親密的伴侶，治療師Kurt Smith建議要勇於承認錯誤，「這可以讓你們打開溝通橋樑，若不這麼做，感情會容易惡化、造成傷害。」

7.「好」

生活上面臨許多選擇，若對方提了一個意見詢問你是否OK，常常說「不要」打槍他，久了自然會留下裂痕。試著說「好」，代表你是慷慨與有靈活性的人，或委婉的提出其他想法，都會比說「NO」來得好。

▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

8.「如果可以，我想要⋯」

不要以為在一起久了，對方就會是你肚子裡面的蛔蟲，夫妻治療師Kari Carroll強調「要以明確、直接的方式與對方溝通」，如此一來也不會造成過度揣測與傳達錯誤。

9.「我覺得⋯」

兩個人能長遠走下去，懂得對方的「情緒」是關鍵！治療師Kurt Smith表示：「特別是男人，能說出自己的挫折、羞愧情緒，是幸福的重要關鍵。」學會分享正面與負面的感受，能讓兩個人更緊密連結在一起。

▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

10.「你是對的」

幸福的感情專注於兩人的積極、正面，而非放大彼此的缺點。透過讚美對方的好，相處起來自然更加和諧、快樂。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

情侶, 兩性, 感情, 愛情, 對話
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

「小佛地魔」長大變188cm花美男！　演出校園版《格雷》脫了

新手爸媽必買！　神奇童裝會隨小朋友「長大」，一件能穿3年

情人節送鞋「看到就想到對方」！　楊晴警告：不要選白色

最容易吸引渣男的星座女Top 5 ！雙魚太好哄、天秤付出無所求 《觸及真心》劉寅娜「溫柔電眼妝」正夯！眼線一定要細、打亮是關鍵 2019年十二生肖事業運　屬牛得罪小人被陷害、屬猴有升職加薪機會 日本出「貓肉球」戒指　還可客製化肉蹼色超可愛 難消小腹有救了！營養師：「做足5件事」狠甩腰間肉 日本女生瘋傳「笑容練習術」 　簡單4步驟就能學會女星般甜美燦笑 柴犬雙層玻璃杯太萌！倒入抹茶牛奶就變綠色柴柴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面