比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

▲想跟另一半走得長久，這些話真的要多說。（圖／翻攝自www.imdb.com）

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在年紀增長後，會發現找到能相愛的人實在很難！而若找到了，對的「相處之道」才能讓感情走得長久。《赫芬頓郵報》邀請婚姻治療師分享幸福伴侶、夫妻經常對彼此說的話，比起熟知的「我愛你」，以下10句話快記牢了。

1.「我會陪著你」

現代人的壓力來自於工作、生活或甚至社群媒體上，每天都有可能遇到不同挑戰，心理學家Samantha Rodman說：「『我會陪著你』意味著你把伴侶放在第一位，不管怎樣你都會支持對方」，反之則會讓關係陷入危機。

2.「我可以幫你嗎？」

最幸福的伴侶，可以是獨立自主，但也是「神隊友」！如果你發現對方正面臨著可能無法跨越的難題，不妨主動上前詢問、減輕負擔。心理學家Shannon Chavez表示：「這展現出你的同情心，也代表你真的關心他的幸福。」

3.「你看起來很棒！」

當熱戀期一過，對於對方外型可能就不會感到新鮮，但別忘記時常稱讚對方，能為感情適度加溫。

4.「我相信你」

遇到新目標或挑戰時，人們常常會質疑自己，伴侶的一句「我相信你」會帶來莫大動力！Samantha Rodman表示：「你可以換句話說『我相信你的判斷』、『我知道你會做出正確的決定』，會使對方找到自信與安全感。」

5.「謝謝你」

別以為感情裡什麼事情都是理所當然，從倒垃圾、煮飯或照顧小朋友這些平凡瑣事，向他說聲「謝謝」，其實能肯定對方的付出，互相保持著一種欣賞、感激的好感，別只在情人節、生日才表達這些心意。

6.「我很抱歉」

人都會犯錯，但要低頭可不容易，面對最親密的伴侶，治療師Kurt Smith建議要勇於承認錯誤，「這可以讓你們打開溝通橋樑，若不這麼做，感情會容易惡化、造成傷害。」

7.「好」

生活上面臨許多選擇，若對方提了一個意見詢問你是否OK，常常說「不要」打槍他，久了自然會留下裂痕。試著說「好」，代表你是慷慨與有靈活性的人，或委婉的提出其他想法，都會比說「NO」來得好。

8.「如果可以，我想要⋯」

不要以為在一起久了，對方就會是你肚子裡面的蛔蟲，夫妻治療師Kari Carroll強調「要以明確、直接的方式與對方溝通」，如此一來也不會造成過度揣測與傳達錯誤。

9.「我覺得⋯」

兩個人能長遠走下去，懂得對方的「情緒」是關鍵！治療師Kurt Smith表示：「特別是男人，能說出自己的挫折、羞愧情緒，是幸福的重要關鍵。」學會分享正面與負面的感受，能讓兩個人更緊密連結在一起。

10.「你是對的」

幸福的感情專注於兩人的積極、正面，而非放大彼此的缺點。透過讚美對方的好，相處起來自然更加和諧、快樂。

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