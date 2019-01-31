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新手爸媽必買！　神奇童裝會隨小朋友「長大」，一件能穿3年

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▲會長大的童裝Petit Pli（圖／翻攝自Petit Pli FB、Vimeo.com）

▲爸爸媽媽們，這件「會長大的童裝」可以幫你省荷包。（圖／翻攝自Petit Pli FB、Vimeo.com）

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帶過小孩的人都知道，幼兒成長速度快，剛買不久的衣服沒穿幾次，就又要添購新衣服，治裝費算下來相當可觀！想要省點荷包的人，可以考慮這件「會成長的童裝」，採用超神奇的伸縮布料，一件就可以直接穿到3歲。

▲會長大的童裝Petit Pli（圖／翻攝自Petit Pli FB）

▲設計師Ryan Mario Yasin在童裝裡加入航太工程技術。（圖／翻攝自Petit Pli FB）

有著航空工程技術背景的英國工程師Ryan Mario Yasin，因為買給外甥的衣服沒穿幾次就穿不下，加上思考到時下服裝產業缺乏永續性設計，期望打造出「世界上最先進童裝」，於是Petit Pli就誕生。

▲會長大的童裝Petit Pli（圖／翻攝自Vimeo.com）

▲4~36個月都能穿同一件！（圖／翻攝自Vimeo.com）

採用耐用輕質打褶織物製成，是應用了常用在生物醫學的「負蒲松比」原理，可任意折疊與展開，讓衣服能夠隨小孩伸縮。能夠清洗、防水甚至能回收，弄髒也好清理，而展開後也不會變薄。

▲會長大的童裝Petit Pli（圖／翻攝自Petit Pli FB）

▲布料防水、防風又輕量。（圖／翻攝自Vimeo.com）

這款結合航空工程與紡織品的神奇設計，不僅讓世上無數爸媽省荷包，也能夠減少廢棄衣物對環境的傷害，獲得英國James Dyson設計大獎殊榮。

▲會長大的童裝Petit Pli（圖／翻攝自Petit Pli FB）

▲很適合好動的小朋友們穿著。（圖／翻攝自Petit Pli FB）

Ryan現在也積極藉由基金會活動，讓更多人知道減少購買童裝背後帶來的影響。許多網友看了都給予大力支持，認為是「非常好的發明」，也有人敲碗求出成人版本，「讓我變胖後也能穿！」

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Petit Pli - Clothes that grow with your child. from Ryan Mario Yasin on Vimeo.

關鍵字：

Petit Pli, 童裝, 長大, 伸縮
fashion.net

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