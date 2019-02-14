小b情人節推「3.5音源插頭手環」　千元買別緻禮物傳情

▲還在困擾情人節禮物要買什麼嗎？agnès b.有妙解。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

情人節就是今天，還沒選好禮物的人趕快抱佛腳，預算有限的人可以參考法國時尚品牌agnès b.（小b）飾品新鮮貨，其中旗下SPORT b.的情侶對鍊超有趣，以音響器材為設計靈感，用戶外感的繩索元素為手鍊本體，並加上3.5的音源插頭，設計別緻、價格親民，新台幣1,780元能入手。

▲SPORT b. La Serie Mix系列手環，售價NT$1,780元（單只） 。（圖／品牌提供）



▲SPORT b. La Serie Moderne系列手環，售價NT$2,280元、戒指 NT$1,980元。（圖／品牌提供）



SPORT b.經典恐龍圖騰也成了手鍊、耳環上的重要角色，用鋸齒形的b. dinosaur與心形掛飾，喚醒人們對90年代電子遊戲的記憶，溫暖又童趣，女朋友收到絕對喜歡，價格也很佛，手鍊新台幣2,280元、耳環1,980元。

▲ SPORT b.情人節手鍊，售價NT$2,280元（單條）。（圖／品牌提供）



▲ SPORT b.情人節鑰匙圈（NT$1,680元／只）、耳環（NT$1,980元）。（圖／品牌提供）



回到agnès b.正題，手繪愛心一直是品牌重要標記，是當年Agnès女士為塞拉耶佛圍城戰役（the Siege of Sarajevo）募款所設計的標誌，蘊含了對人們的關愛，特別適合用來傳情。

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手繪愛心加上agnès b.的品牌字樣，經典好搭的設計，是品牌長青款，今年也同步推出包含項鍊、手環、戒指、耳環等新款，除了女款也有情侶能一起入手的套組，價格介於新台幣2,000元～5,500元。

▲agnès b. About Love系列項鍊（NT$3,380元）、手環（NT$3,280元）、戒指（NT$2,080元）。（圖／品牌提供）



▲agnès b. About Love系列項鍊，售價NT$4,480元。（圖／品牌提供）