fb ig video ETtoday search mobile

小b情人節推「3.5音源插頭手環」　千元買別緻禮物傳情

> >

▲agnes b. 2019情人節禮物推薦。（圖／agnes b.提供）

▲還在困擾情人節禮物要買什麼嗎？agnès b.有妙解。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

情人節就是今天，還沒選好禮物的人趕快抱佛腳，預算有限的人可以參考法國時尚品牌agnès b.（小b）飾品新鮮貨，其中旗下SPORT b.的情侶對鍊超有趣，以音響器材為設計靈感，用戶外感的繩索元素為手鍊本體，並加上3.5的音源插頭，設計別緻、價格親民，新台幣1,780元能入手。

▲agnes b. 2019情人節禮物推薦。（圖／agnes b.提供）

▲SPORT b. La Serie Mix系列手環，售價NT$1,780元（單只） 。（圖／品牌提供）

▲agnes b. 2019情人節禮物推薦。（圖／agnes b.提供）

▲SPORT b. La Serie Moderne系列手環，售價NT$2,280元、戒指 NT$1,980元。（圖／品牌提供）

SPORT b.經典恐龍圖騰也成了手鍊、耳環上的重要角色，用鋸齒形的b. dinosaur與心形掛飾，喚醒人們對90年代電子遊戲的記憶，溫暖又童趣，女朋友收到絕對喜歡，價格也很佛，手鍊新台幣2,280元、耳環1,980元。

▲agnes b. 2019情人節禮物推薦。（圖／agnes b.提供）

▲ SPORT b.情人節手鍊，售價NT$2,280元（單條）。（圖／品牌提供）

▲agnes b. 2019情人節禮物推薦。（圖／agnes b.提供）

▲ SPORT b.情人節鑰匙圈（NT$1,680元／只）、耳環（NT$1,980元）。（圖／品牌提供）

回到agnès b.正題，手繪愛心一直是品牌重要標記，是當年Agnès女士為塞拉耶佛圍城戰役（the Siege of Sarajevo）募款所設計的標誌，蘊含了對人們的關愛，特別適合用來傳情。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

手繪愛心加上agnès b.的品牌字樣，經典好搭的設計，是品牌長青款，今年也同步推出包含項鍊、手環、戒指、耳環等新款，除了女款也有情侶能一起入手的套組，價格介於新台幣2,000元～5,500元。

▲agnes b. 2019情人節禮物推薦。（圖／agnes b.提供）

▲agnès b. About Love系列項鍊（NT$3,380元）、手環（NT$3,280元）、戒指（NT$2,080元）。（圖／品牌提供）

▲agnes b. 2019情人節禮物推薦。（圖／agnes b.提供）

▲agnès b. About Love系列項鍊，售價NT$4,480元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

agnès b., agnes b., agnes b, SPORT b., 小b, 情侶, 情人節
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

蔡瑞雪狂鏟9公斤　無私公開30秒運動「隨時隨地都能瘦」

這些農曆生日月份自帶財運！正月天生王者、五月大老闆命格

誰比金牛座更會理財？　一輩子不缺錢星座TOP 5

自己的財運自己招！168元硬幣用「雨水洗淨」能變發財金 錢包選對顏色能旺財！用錯快換掉　擺脫月光 Jennie單穿香奈兒針織衫耍辣　「只扣兩顆釦子」曬螞蟻腰 獨自吃苦寵女友的星座男　水瓶今年可以直接嫁了～ 日本名醫狂鏟15公斤　秘密是午餐「吃優格」　 ZARA爆紅790元小豬包補貨啦！　這次可別再搶輸 孫芸芸背心也「不穿好」　肩帶滑落曬豹紋泳裝太噴火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面