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貝拉哈蒂德套比基尼　辣賣KITHＸVERSACE　台灣也能搶

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▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲KITHＸVERSACE聯名系列本周五（2／15）開賣。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

紐約潮流選貨店KITH用大量聯名出狠招，順利成為時尚咖必知品牌之一，2018年春夏一口氣推出100款聯名，2018秋冬又與Tommy Hilfiger、UGG等知名品牌合作，其中與義大利精品VERSACE（凡賽斯）的聯名商品更是備受期待，2／15（周五）台北101限量開賣。

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲紐約潮流聯名狂KITH找上VERSACE玩聯名，奢華狂作即將正式販售。（圖／品牌提供）

KITHＸVERSACE聯名系列共115款單品，設計均由潮流聯名狂KITH操刀，採用VERSACE經典的金色巴洛克印花、奢華的天鵝絨面料等為主，並讓VERSACE經典的梅杜莎暫且休息一下，換上KITH的標誌，給出新鮮感。超模Bella Hadid（貝拉哈蒂德）穿比基尼、開衩泳裝上陣，火辣詮釋潮流奢華感。

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲貝拉哈蒂德穿著多款泳裝，火辣詮釋聯名發燒貨。（圖／品牌提供）

Bella Hadid用讓人噴鼻血的造型登場，但一身VERSACE經典的奢華巴洛克印花早已離不開人們眼球，她用絲巾面料穿出復古，也用白底金字造型穿出街頭感，羽絨外套、天鵝絨運動服等華麗單品，每一件都對粉絲來說都超勸敗。

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲復古或街頭，哪一種是妳的菜？（圖／品牌提供）

男模Lucky Blue Smith也穿上演繹，其中讓梅杜莎戴上KITH墨鏡的牛仔夾克，更是幽默有趣，另外與女裝的奢華感一脈相承，絲巾材質的連帽外套、天鵝絨面料的羽絨外套，每一件都華麗破表。

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲Lucky Blue Smith演繹男裝，奢華街頭兼具。（圖／品牌提供）

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據了解，聯名系列外套約為新台幣8萬元、T-Shirt約為2萬元、鞋子3～4萬元，比起VERSACE主線商品來說，價位差不多，但潮味更濃。另外，該系列亞洲僅有5個地區販售，台灣在台北101開賣，另外中國、香港、日本、南韓也將販售。

當潮流聯名狂遇到華麗精品，火花四濺，也難怪不少人已摩拳擦掌預備搶。

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲▼KITHＸVERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲全亞洲只有5個地區販售，台灣粉絲超幸運，台北101就能搶。（圖／品牌提供）

關鍵字：

VERSE, KITH, 凡賽斯, 聯名, Bella Hadid, Lucky Blue Smith, 貝拉哈蒂德
fashion.net

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