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長大後會感激的3個人　渣男、惡魔主管讓你變得更強大

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▲▼穿著PPRADA的惡魔。（圖／翻攝電影劇照）

▲地獄般的職場生活，讓成長後的小安越活越美麗。（圖／電影穿著PRADA的惡魔劇照）

編輯／Rose

「永遠」這兩個字說得容易，但要落實卻是無比的難，不管是曾愛得死去活來，承諾要相愛到永遠的戀人，又或者是最好的朋友，都有可能在人生的分岔路口，就此走偏，一個不注意就走散了，但卻是成就了現在的你的重要過客。

▲▼第三種魅力。（圖／翻攝第三種魅力官網）

▲「永遠」說得簡單做的難，在人生的長河裡，一不小心就會和曾經重要的人走散了，但也是這些人成就了現在的你。（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）

渣男、惡魔主管、曾經要好的閨蜜，都是你人生中重要的角色，雖然在生命的長河裡，他們只是短暫登場的過客，但卻是讓你成長，推你成為更好的人的重要綠葉。每一段關係內，都會讓你學到一些人生課題，即使哭著寫下答案，但在未來，你絕對會感激這些人的出現。

【渣男】

▲▼第三種魅力。（圖／翻攝第三種魅力官網）

▲渣男，使妳更加強大。（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）

人人都不想遇到，但遇上了，看清楚一個人的真面目，反而使未來的妳在感情上更堅強、更獨立自主，也讓妳學會對每一段關係勇敢說再見。坦率表達自己的內心，好好的跟逝去的愛情說掰，絕對能使妳的內心更加強大。

【閨蜜】

▲▼第三種魅力。（圖／翻攝第三種魅力官網）

▲閨蜜，即使長久不見，都還是永遠的靠山。（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）

高中時期最好的朋友，大學時期最好的朋友，出社會後最好的朋友，每一個階段的閨蜜，可能都是不一樣的臉孔，也許有些人並沒從妳的生命舞臺退場，但她的一言一行，不再馬上與妳分享，不再有整夜聊不完的話題。或許有些人成了泛泛之交，或許有些人仍是重要朋友，但「長大」後，你學會不是黏膩、芝麻蒜皮小事都分享，才叫做「閨蜜」。

不過妳會知道，閨蜜在妳轉頭時，隨時都能看見，也隨時都是妳的肩膀。

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【惡魔主管】

▲▼穿著PPRADA的惡魔。（圖／翻攝電影劇照）

▲可怕的老闆，磨練你的抗壓性。（圖／電影穿著PRADA的惡魔劇照）

如同電影《穿著PRADA的惡魔》一般，雖然惡魔老闆超討人厭，感覺沒事在找碴，但咬牙度過地獄時期，你會發現自己蛻變成為更強大的人，不管是耐罵、抗壓、能力方面的長進，對你來說都有正面加分的效果。

關鍵字：

穿著PRADA的惡魔, 職場, 愛情, 感情, 渣男, 成長, 小安
fashion.net

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