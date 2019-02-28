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放下手上的乾燥玫瑰色　#MAC大勢中藥色來了

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雖然不知道到底哪家專櫃的唇膏顏色最多
但是在我心裡印象最深的絕對就是MAC
不管逛到哪一櫃的MAC一眼望去絕對很大一排的子彈唇膏
質地顏色超多很可能需要做一本圖書館目錄的那種多
真的不知道他們到底要怎麼把這些色號名字都記起來
不只顏色很多
他也是價格很佛心的專櫃唇膏
我記得以前一支甚至不到七百
雖然他們有漲價過但是還是買起來兩支抵別人一支
現在其實滿多開架的唇膏單價都不低
有時候我都會勸退我朋友說
蛤再貼個兩三百塊就能買一支MAC了
那為什麼不買MAC呢哈哈哈哈哈哈哈
雖然不能這樣比啦遇到命定色那就是命定色了
不管開架專櫃多少錢妳喜歡最重要

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最近MAC把一系列他們的人氣色
CHILI
MARAKESH
RETRO
DARE YOU
SPICE IT UP
FRESHMOROCCAN
組了一個新團體(?)
前陣子很有話題性的中藥色系
乍聽之下聽起來好像苦苦的什麼中藥色
但看一下這色系之後秒會理解為什麼了
乾燥玫瑰色和裸色雖然很美很母胎美唇
但是真的有在蒐集的人一定遇過
雖然試在手上很美但是擦到嘴上
有時候就是會遇到那種三魂少了一魄
美歸美但擦上去氣色就是不夠的顏色
中藥色系就是給我這種365天每天缺血色的人
擦上去一秒就有吃了滿滿補藥感的超級好氣色
而且是不挑膚色的那種
隨便擦隨便氣色都秒滿

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了人氣旺一百年不會停止的CHILI
還有CHILI傳說中的妹妹(?)MARAKESH
我之前就有收了RETRO和DARE YOU
結帳的時候還嚇一跳怎麼這麼便宜
大概就是買別人家一支唇膏再多一點點而已
每次都會被MAC的價格和擦起來的樣子佛到
他們家（的價格）怎麼可以這麼療癒

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過SPICE IT UP到哪都大缺貨一場
所以我就自動也放生了FRESHMOROCCAN
所以我家的MAC中藥色團體
就像有的韓團一樣永遠人不會齊全（拭淚）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MAC人氣CHILI姐
本來只是衝著大家都在推我就瞎買
還想說這麼紅的唇色
怎麼能辦到大家都推
擦上去才明白他是在人氣什麼意思的
還真的是很顯氣色的紅帶一點點橘色
而且最妙的是
就算素顏擦也是合理的那種紅
擦起來氣色很好
不過比較可惜是他真的有點乾
所以我每次擦之前都會擦很多護唇膏
有很多護唇膏打底
再擦上去他的紅感又會再降低一點
看起來又更自然一點

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

傳說中CHILI的姐妹色MARAKESH
我只能說他們是姐妹但不太像
雖然都帶點橘色
不過CHILI比較亮
MARAKESH比較沉穩一點的霧面紅棕色
大概就是姐姐愛穿粉紅色妹妹愛穿灰色的感覺
他們就有點像但是其實差很多
之前缺貨了八百年
我以為我永遠買不到他了
後來有個骨灰級MAC粉的妹妹很熱心的幫我買到了
真的超級感謝他
我才能知道CHILI跟他妹(?)到底差在哪

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

裡面最適合平常擦的肉桂中藥色RETRO
是裡面最溫柔的顏色
擦起來有氣色又不會太殺
質地也最剛好不會太霧也不亮
就是日常最好拿來搭放在身上的顏色

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

拍照起來最上相的DARE YOU
本來想說天阿這顏色好殺好紅喔
殊不知他拍照起來氣色超級好的
滿滿的血色感還有好氣色的光澤
是裡面最上相最有好命感的顏色

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雖然沒有讓中藥色一家團聚
不過重點都有買到我就心滿意足了
但是還是好想知道Spice it up到底長怎樣喔喔喔喔
可是我至少逛了三家mac他都缺貨
今年我要學會放過自己
就像我永遠買不到小鋼筆116一樣
買不到沒關係緣分到了我們就會遇到了
今年要用佛系的心來看待包色這件事情

※圖片+文字：Vogue 美人會 -大魚
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【迷唇姐】擦著紅唇去過年❤盤點我的恭喜發財紅

【蒐集狂】一塊不到台幣三百❤溫柔玫瑰奶茶平價腮紅

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, MAC, 美妝, 中藥色
fashion.net

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