放下手上的乾燥玫瑰色　#MAC大勢中藥色來了

雖然不知道到底哪家專櫃的唇膏顏色最多

但是在我心裡印象最深的絕對就是MAC

不管逛到哪一櫃的MAC一眼望去絕對很大一排的子彈唇膏

質地顏色超多很可能需要做一本圖書館目錄的那種多

真的不知道他們到底要怎麼把這些色號名字都記起來

不只顏色很多

他也是價格很佛心的專櫃唇膏

我記得以前一支甚至不到七百

雖然他們有漲價過但是還是買起來兩支抵別人一支

現在其實滿多開架的唇膏單價都不低

有時候我都會勸退我朋友說

蛤再貼個兩三百塊就能買一支MAC了

那為什麼不買MAC呢哈哈哈哈哈哈哈

雖然不能這樣比啦遇到命定色那就是命定色了

不管開架專櫃多少錢妳喜歡最重要

最近MAC把一系列他們的人氣色

CHILI

MARAKESH

RETRO

DARE YOU

SPICE IT UP

FRESHMOROCCAN

組了一個新團體(?)

前陣子很有話題性的中藥色系

乍聽之下聽起來好像苦苦的什麼中藥色

但看一下這色系之後秒會理解為什麼了

乾燥玫瑰色和裸色雖然很美很母胎美唇

但是真的有在蒐集的人一定遇過

雖然試在手上很美但是擦到嘴上

有時候就是會遇到那種三魂少了一魄

美歸美但擦上去氣色就是不夠的顏色

中藥色系就是給我這種365天每天缺血色的人

擦上去一秒就有吃了滿滿補藥感的超級好氣色

而且是不挑膚色的那種

隨便擦隨便氣色都秒滿

除了人氣旺一百年不會停止的CHILI

還有CHILI傳說中的妹妹(?)MARAKESH

我之前就有收了RETRO和DARE YOU

結帳的時候還嚇一跳怎麼這麼便宜

大概就是買別人家一支唇膏再多一點點而已

每次都會被MAC的價格和擦起來的樣子佛到

他們家(的價格)怎麼可以這麼療癒

不過SPICE IT UP到哪都大缺貨一場

所以我就自動也放生了FRESHMOROCCAN

所以我家的MAC中藥色團體

就像有的韓團一樣永遠人不會齊全(拭淚)

MAC人氣CHILI姐

本來只是衝著大家都在推我就瞎買

還想說這麼紅的唇色

怎麼能辦到大家都推

擦上去才明白他是在人氣什麼意思的

還真的是很顯氣色的紅帶一點點橘色

而且最妙的是

就算素顏擦也是合理的那種紅

擦起來氣色很好

不過比較可惜是他真的有點乾

所以我每次擦之前都會擦很多護唇膏

有很多護唇膏打底

再擦上去他的紅感又會再降低一點

看起來又更自然一點

傳說中CHILI的姐妹色MARAKESH

我只能說他們是姐妹但不太像

雖然都帶點橘色

不過CHILI比較亮

MARAKESH比較沉穩一點的霧面紅棕色

大概就是姐姐愛穿粉紅色妹妹愛穿灰色的感覺

他們就有點像但是其實差很多

之前缺貨了八百年

我以為我永遠買不到他了

後來有個骨灰級MAC粉的妹妹很熱心的幫我買到了

真的超級感謝他

我才能知道CHILI跟他妹(?)到底差在哪

裡面最適合平常擦的肉桂中藥色RETRO

是裡面最溫柔的顏色

擦起來有氣色又不會太殺

質地也最剛好不會太霧也不亮

就是日常最好拿來搭放在身上的顏色

拍照起來最上相的DARE YOU

本來想說天阿這顏色好殺好紅喔

殊不知他拍照起來氣色超級好的

滿滿的血色感還有好氣色的光澤

是裡面最上相最有好命感的顏色

雖然沒有讓中藥色一家團聚

不過重點都有買到我就心滿意足了

但是還是好想知道Spice it up到底長怎樣喔喔喔喔

可是我至少逛了三家mac他都缺貨

今年我要學會放過自己

就像我永遠買不到小鋼筆116一樣

買不到沒關係緣分到了我們就會遇到了

今年要用佛系的心來看待包色這件事情

※圖片+文字:Vogue 美人會 -大魚

(完整文章請看VOGUE.com)

